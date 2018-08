Cantiere San Paolo | parla il Napoli | «Lavori in ritardo | iscritti a Palermo»

Cantiere San Paolo - DeLa furioso : «A rischio la prima con il Milan» Nuova rottura con il Comune : Nuova rottura tra il Napoli e il Comune di Napoli sulla vicenda stadio San Paolo : oggi era in programma una riunione tra l'amministrazione comunale e i vertici del club per la chiusura del...

Venezia - sorpresa a piazza San Marco : dal Cantiere spuntano due scheletri millenari : Sono rimasti sotto piazza San Marco per qualcosa come mille anni, più o meno, finché i lavori attorno alla Basilica, avviati per la messa in sicurezza dall'acqua alta, non li hanno riportati alla luce:...