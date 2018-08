Cantando Ballando - Roberto Tagliani a Blogo | Facciamo picchi di ascolto più alti

blogo

(Di venerdì 3 agosto 2018) Un giorno è in provincia di Brescia, quello dopo a Riva del Garda, quello dopo ancora in provincia di Ferrara alla Festa delle Rane: solo ad agosto ha 20 date sparse per la penisola.gira l'Italia e fa ballare migliaia di persone. Chi è? Il granitico conduttore di, la celebre trasmissione di Canale Italia 83 dedicata alla musica da pista. "È la trasmissione più amata dalle famiglie italiane. Piace perché, bella o brutta che sia, mette la musica in primo piano", ci dice. E inizia così, oggi, un viaggio alla scoperta dei protagonisti delle migliori trasmissioni di tv locali, regionali e private.Il tuo volto è fortemente legato a. Da quanti anni ne fai parte?