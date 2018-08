Canottaggio – Europei Glasgow : azzurri in lotta per 6 medaglie : Canottaggio: l’Italremo in gara domani per le medaglie in 6 specialità Agli Europei di Glasgow l’Italia domani in gara in 6 specialità che concorreranno per l’assegnazione delle medaglie: nei senior nel due senza maschile e femminile, nel quattro senza e nel quattro di coppia maschile e nel doppio femminile; nei pesi leggeri nel quattro di coppia maschile. Nelle gare odierne, tra recuperi e semifinali, gli azzurri hanno ...

Canottaggio - Europei 2018 : le dichiarazioni dei protagonisti. Federica Cesarini : “Abbiamo controllato” : Giornata di ripescaggi e semifinali che sorride agli azzurri agli Europei di Canottaggio: l’Italia rimpingua il proprio bottino di equipaggi in finale. Domani si assegneranno le prime medaglie, intanto i protagonisti odierni hanno parlato al sito federale. Andiamo a scoprire le dichiarazioni di chi si è qualificato per la Finale A. Matteo Lodo (due senza senior maschile): “Abbiamo avuto qualche problema in partenza nei primi colpi, e siamo ...

Canottaggio - Europei 2018 : domani l’Italia si gioca le medaglie nel quattro di coppia pl : domani si svolgerà la prima finale delle specialità non olimpiche agli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). l’Italia andrà a caccia della medaglia nel quattro di coppia pesi leggeri maschile con l’equipaggio azzurro formato da Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas. Gli azzurri hanno fatto una grande prova oggi, realizzando il miglior tempo della test race in 6.00.82. l’Italia ha dominato per tutta la ...

Canottaggio - Europei 2018 : ottime risposte per l’Italia tra ripescaggi e semifinali. Conferme per il 2 senza - riscatto per l’otto : La seconda giornata di gare degli Europei di Canottaggio sorride all’Italia. A Glasgow (Gran Bretagna) gli equipaggi azzurri, dopo la prova sottotono di ieri, sono riusciti a trovare il riscatto, e altri cinque ottengono il pass per le finali, che si svolgeranno tra domani e domenica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Nel doppio femminile Valentina Iseppi ed Alessandra Montesano chiudono al secondo posto i ripescaggi e ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : bene le imbarcazioni azzurre - solo il singolo maschile non va in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata di gare degli Europei di Canottaggio: dopo la prima scorpacciata di batterie di ieri, oggi si inizia a fare sul serio! A Glasgow ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 13.00, spazio a ripescaggi, preliminary race e semifinali delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Dopo la prova in chiaroscuro di ieri, i sette equipaggi azzurri in ...

Canottaggio - Europei 2018 : quattro equipaggi azzurri nelle semifinali. Stefano Oppo e Pietro Ruta pronti a confermarsi nel doppio pl : Saranno quattro gli equipaggi azzurri impegnati nelle semifinali degli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Oggi si partirà con il due senza, mentre domani gareggeranno doppio e singolo sia senior che pesi leggeri. Andiamo quindi a scoprire le prospettive degli italiani in gara. Partiamo dal doppio pesi leggeri maschile dove Stefano Oppo e Pietro Ruta cercheranno di confermare l’ottima prestazione della batteria. Ieri la coppia ...

Canottaggio - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 3 agosto : Dopo la prima scorpacciata di batterie di ieri, oggi si inizia a fare sul serio! Proseguono a Glasgow gli Europei di Canottaggio: ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 13.00, spazio a ripescaggi, preliminary race e semifinali delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Le regate saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+ HD ed in streaming su worldrowing.com. Di seguito il ...

Canottaggio - Europei 2018 : le dichiarazioni degli azzurri. Luca Rambaldi : “Ora siamo consapevoli del nostro potenziale” : Quattro equipaggi azzurri hanno ottenuto il pass diretto per la finale nella prima giornata degli Europei di Canottaggio di Glasgow (Gran Bretagna). Tra questi il più brillante è stato il quattro di coppia maschile, che ha vinto la propria batteria, come fatto ance dal due senza femminile. Sorpresa positiva poi per Kiri Tontodonati nel singolo femminile, che accede alla finale con il secondo tempo, come Clara Guerra tra i Pesi Leggeri. Andiamo ...

Canottaggio – Europei 2018 - a Glasgow l’Italia già in finale in cinque specialità : Agli Europei di Canottaggio di Glasgow: grande successo per l’Italia, gli azzurri già in finale con cinque equipaggi in cinque specialità Nella giornata di apertura dell?Europeo multisport di Glasgow, l?Italia piazza in finale da subito cinque barche (quattro di coppia Pesi Leggeri già in finale diretta, due senza e singolo Senior femminile, quattro di coppia Senior maschile, singolo pielle femminile). Superano il turno e accedono ...

Canottaggio - Europei 2018 : analisi delle batterie. Il ritorno di Lodo e la sorpresa Tondonati. Preoccupa la ‘punta’ : Le prime batterie degli Europei 2018 di Canottaggio hanno offerto alcuni spunti interessanti in chiave italiana, ma anche diversi aspetti Preoccupanti. La compagine tricolore ha dato la sensazione di poter ambire ad un numero abbastanza cospicuo di medaglie, benché in quasi ogni gara l’oro appaia come un obiettivo piuttosto complesso da raggiungere. La conferma più gradita è arrivata dal quattro di coppia senior, ormai una solida realtà ai ...

Canottaggio - Europei 2018 : qualche luce e tante ombre per l’Italia. Bene 4 di coppia e doppio pl - sotto le attese Rodini-Cesarini e l’otto : Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Canottaggio. A Glasgow (Gran Bretagna) diversi equipaggi azzurri non sono riusciti a brillare nelle batterie odierne, con delle prove sotto le aspettative. Ci sono però anche delle notizie positive, come le vittorie del quattro di coppia e del doppio pesi leggeri maschile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga mattinata di gare. Nel due senza femminile ...

