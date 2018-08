Campidoglio | Mercati | 4 milioni in bilancio per le strutture di Roma

romadailynews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Manutenzione straordinaria e riqualificazione, prosegue il piano di rilancio deicapitolini. Cafarotti: “Investimenti e innovazione per lache produce”– Ammontano a 4di euro i fondi stanziati dall’Amministrazione diCapitale in favore deicittadini. L’assestamento generale di2018-2020 prevede infatti il trasferimento dei fondi ai Municipi che ospitano irionali, da destinare alla manutenzione straordinaria delle, all’adeguamento e messa a norma degli impianti e alla riqualificazione, secondo le priorità individuate caso per caso. L’iter di rilancio, partecipato e condiviso da tutti i Municipi coinvolti, ha evidenziato fabbisogni die operatori, in vista di una valorizzazione che passa anche per nuovi servizi ai cittadini, promozione delle attività commerciali, azioni per la sicurezza di chi vende e di ...