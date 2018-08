Campeggio mon amour | 25 cose che ti serviranno

vanityfair

(Di venerdì 3 agosto 2018) Uno dei trend dell’estate 2018 è il recupero del rapporto con la natura. Negli ultimi anni si è assistito a una crescente sensibilità su questa tematica che è diventata un aspetto di rilievo per l’organizzazione delle vacanze intese come fuga dalla città e ricerca di nuovi paradisi incontaminati. Il viaggio è sempre più un momento in cui partire per avventure uniche alla ricerca di una rinnovata semplicità; in questo contesto il soggiorno nei campeggi, che spesso costituiscono tappe meravigliose per chi va alla scoperta di percorsi naturalistici o pratica trekking, è una delle forme di vacanza tornata quanto mai di moda. LEGGI ANCHE10 campeggi per vacanze a contatto con la natura Numerose sono le strutture, in Italia e all’estero, che stanno proponendo un’idea gldi vita nella natura che consente di immergersi nell’ambiente circostante senza rinunciare ai confort. In questi casi le ...