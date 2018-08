Caldo | verso un nuovo record europeo per le temperature 

Caldo record in Spagna e Portogallo - verso i 50 gradi : ANSAmed, - ROMA, 2 AGO - Le temperature nella Penisola Iberica potrebbero sfiorare i 50 gradi nel prossimo fine settimana, battendo ogni record di Caldo finora registrato in Europa. L'allarme è stato ...

Caldo record in Spagna e Portogallo : temperature verso i 50 °C : La settimana più calda dell’annocome l’hanno definita gli esperti, sta mostrando il suo lato più intenso sopratutto in Spagna e Portogallo. Le temperature nella Penisola Iberica potrebbero sfiorare i 50 °C nel prossimo fine settimana, battendo ogni record di Caldo finora registrato in Europa. L’allarme è stato lanciato da diversi metereologi, che hanno messo in guardia per il rischio di incendi, oltre che per la salute delle ...

Super Caldo in Gran Bretagna - temperature verso i +34°C : a rischio il record storico di sempre in Inghilterra : Continuano a salire le massime segnate dai termometri in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra centro-meridionale, alle prese con un caldo inusuale per l’isola e con una stagione estiva finora secca come raramente in passato. L’allerta arancione del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, con l’invito a non esporsi troppo al sole (e per le persone più vulnerabili a restare possibilmente in casa) resta esteso ...