Caldo | Uecoop | boom di auto ibride-elettriche | +33 1% nel 2018

Caldo - Uecoop : allarme per 13.5 milioni di anziani in Italia : L’Unione europea delle cooperative Uecoop, in relazione all’ondata di afa, lancia l’allarme per i 13,5 milioni di anziani che in Italia sono tra i più esposti ai rischi di malori per colpa del Caldo torrido, soprattutto in città. I cambiamenti climatici con estati caratterizzate da picchi di calore influenzano sempre più anche l’assistenza agli anziani infatti – spiega Uecoop – oltre all’attenzione alle terapie ...