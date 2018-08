Calciomercato Livorno | ufficiale l' arrivo di Albertazzi | l' annuncio lo danno Aldo

Calciomercato Livorno - obiettivo Dionisi per l'attacco : Livorno - Il Livorno di Cristiano Lucarelli è alla ricerca di un attaccante che porti in dote tanti gol: un profilo di qualità, ma che costerebbe meno di altri nomi altisonanti come Gilardino e ...

Calciomercato Livorno - Gilardino obiettivo per l'attacco : Livorno - Il Livorno di Aldo Spinelli e Cristiano Lucarelli intende cominciare il prossimo campionato di serie B con un attaccante che garantisca tanti gol. Si monitora Giampaolo Pazzini , 33 anni, ...

Calciomercato Livorno - arrivano Kozak e Dainelli : Altri due colpi di mercato per il Livorno sono arrivati alla corte del tecnico Cristiano Lucarelli. Oggi la società toscana ha presentato ufficialmente un nuovo attaccante, il ceco Libor Kozak e un difensore, l’esperto Dario Dainelli. La società ha annunciato di aver acquistato entrambi a titolo definitivo. Kodak, 29/enne, lo scorso anno era al Bari in serie B, mentre Dario Dainelli, 39 anni, lo scorso anno era in forza al Chievo ...

Calciomercato Atalanta : Agazzi in prestito al Livorno : L’Atalanta ha annunciato sul proprio sito ufficiale il trasferimento al Livorno di Davide Agazzi. Il centrocampista, classe ’93, prodotto del settore giovanile nerazzurro da cui è uscito nell’estate 2012 e reduce da due annate al Foggia tra C e B, approda nella società neopromossa nella serie cadetta con la formula del prestito con diritto di riscatto. In precedenza aveva giocato, sempre a titolo temporaneo, due stagioni ...

Calciomercato Livorno - ufficiale - Lucarelli torna da allenatore : Livorno - E' ufficiale, Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Livorno per la stagione 2018/19. "Lucarelli, livornese doc, è una delle bandiere della società amaranto con la quale ha giocato ...