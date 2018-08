Calciomercato | Inter beffata per Vidal | rischia di sfumare anche Modric

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ilnerazzurro ha subito un duro colpo nelle ultime ore. I nerazzurri da tempo erano al lavoro per Arturo, centrocampista del Bayern Monaco con cui dopo le iniziali difficoltà, erano riusciti a trovare un accordo non solo con il giocatore macon la società bavarese. Per il centrocampista i nerazzurri avevano chiesto del la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, offerta che in un primo momento non convinceva i bavaresi che però si sono ritrovati a fare dietro front. Negli ultimi giorni è stato poi dato il via libera all'operazione e le parti in causa sono riuscite a trovare un accordo su tutto. Il cileno attendeva solo il semaforo verde per partire alla volta di Milano e cominciare la seconda parte della trattativa. Tuttavia il possibile arrivo diha messo l'ex Juve in stand-by relegandolo quasi ad una seconda scelta. Una mossa che alla fine ...