Calciomercato Barcellona | ufficiale Vidal | contratto di 3 anni

Calciomercato Inter – Sfuma l’affare Vidal : l’ex juventino al Barcellona - accordo raggiunto col Bayern Monaco : Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto tra il club blaugrana e il Bayern Monaco Niente da fare per l’Inter: la trattativa per Arturo Vidal non è andata a buon fine. Il club nerazzurro aveva puntato sul centrocampista cileno, ma l’ex juventino inizierà una nuova avventura in Spagna, tra le fila del Barcellona. La squadra spagnola ha infatti annunciato pochi minuti fa di aver raggiunto l’accordo ...

Calciomercato Barcellona : Aleix Vidal torna al Siviglia : Vidal che viene, Vidal che parte. Il centrocampista Arturo è atteso per la firma dal Barcellona che, nel frattempo, cede un altro Vidal, l’esterno di difesa Aleix, pronto a tornare a Siviglia. Secondo Estadio deportivo, Vidal si trasferisce in Andalusia in cambio di 9 milioni, più 2 di bonus. Il Barcellona ha accettato l’operazione di cui da tempo si parlava.L'articolo Calciomercato Barcellona: Aleix Vidal torna al Siviglia ...

Calciomercato Inter : Arturo Vidal vicino al Barcellona : Un Calciomercato super quello intrapreso dalle societa' di Serie A più importanti e blasonate: Juventus, Milan, Roma, Lazio stanno sicuramente stupendo un po' tutti per un mercato sicuramente di qualita' e che ha inevitabilmente incrementato il livello tecnico delle loro rose. Ma probabilmente la societa' più attiva di recente è l'Inter: dopo gli arrivi di Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij a parametro zero, e gli acquisti di Nainggolan e ...

Calciomercato Inter - clamoroso inserimento del Barcellona per Vidal : Sembrava ad un passo dall’Inter, adesso il clamoroso inserimento del Barcellona. Stiamo parlando di Arturo Vidal, la stampa catalana parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. “Le opzioni di Adrien Rabiot e Paul Pogba sono sul tavolo – scrive ‘Mundo Deportivo’ – ma si tratta di operazioni complesse e che trovano resistenza anche da parte dei club di ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Vidal a un passo dal Barcellona' : TORINO - Arturo Vidal è a un passo dal Barcellona . Almeno stando alla stampa catalana che parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. ' Le opzioni di Adrien ...

Calciomercato Inter : Arturo Vidal vicino al Barcellona : Un Calciomercato super quello intrapreso dalle società di Serie A più importanti e blasonate: Juventus, Milan, Roma, Lazio stanno sicuramente stupendo un po' tutti per un mercato sicuramente di qualità e che ha inevitabilmente incrementato il livello tecnico delle loro rose. Ma probabilmente la società più attiva di recente è l'Inter: dopo gli arrivi di Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij a parametro zero, e gli acquisti di Nainggolan e ...

Calciomercato Inter - inserimento del Barcellona su Vidal : quasi sfumato l’arrivo del cileno per i nerazzurri : La società di Suning rischia di veder sfumare Arturo Vidal, sul cileno infatti si è inserito a sorpresa il Barcellona che potrebbe chiudere a breve Le sorprese sul mercato sono sempre dietro l’angolo, ne sa qualcosa la Roma che ha visto sfumare Malcom poco prima della sua partenza verso l’Italia. LaPresse/EFE Questa volta potrebbe essere l’Inter a rimanere scottata, perdendo Arturo Vidal. Sul cileno infatti si è inserito ...

Calciomercato Barcellona - per centrocampo idea Pogba : Uno tra Rabiot, Pogba e Vidal potrebbe trovare spazio nel centrocampo del Barcellona nella prossima stagione. ‘Orfana’ di Iniesta, andato in Giappone, e perduto Paulinho, tornato in Cina, i blaugrana hanno necessità di rimpolpare la zona mediana del campo e, stando alle indiscrezioni riportate oggi dalla stampa catalana, il ds Eric Abidal ha intensificato i rapporti con gli entourage di questi tre giocatori, ritenuti i più ...

Calciomercato - su Pogba c'è il Barcellona : Adesso, da campione del mondo, il giocatore vuole ripartire anche a livello di club e avrebbe deciso di lasciare Manchester. Su di lui si è immediatamente buttata la Juventus, ma è notizia di questi ...

Calciomercato Barcellona : Aleix Vidal a un passo dal ritorno al Siviglia : Aleix Vidal è a un passo dal Siviglia che, per l’esterno spagnolo del Barcellona, è pronto a mettere sul piatto 10 milioni complessivi, tra parte fissa (8) e bonus (2). Lo scrive il Mundo deportivo, che parla di “operazione chiusa in meno di 48 ore”. I due club hanno trovato l’accordo, con i blaugrana, che hanno ritenuto congrua l’offerta presentata e l’unico nodo da sciogliere riguarda i bonus che il ...

Calciomercato Barcellona : ufficiale la cessione di Digne all’Everton : Lucas Digne lascia il Barcellona per accasarsi all’Everton. “Per me è una nuova sfida scoprire un paese, un campionato, persone e un grande club come l’Everon – ha dichiarato il terzino francese a Everton Tv – E’ favoloso. Non ho paura, sono eccitato”. L’ex calciatore ha firmato un contratto quinquennele con i Toffees, che hanno versato circa 21 milioni di euro nelle casse dei ...

Calciomercato : Digne all'Everton - 20 milioni al Barcellona : Lucas Digne è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Everton. Il terzino ex Roma ha ricevuto il permesso del suo club, il Barcellona, di lasciare la tournée americana dei blaugrana per volare ...

Calciomercato : il Barcellona cede Digne all’Everton : Manca solo la firma, poi Lucas Digne sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Everton, la seconda squadra di Liverpool. Il Barcellona, secondo quanto pubblicano il Mundo deportivo e As, conclude così la terza operazione in uscita, dopo quelle dell’altro francese Deulofeu e del brasiliano Paulinho, finito in Cina. Il costo del cartellino del terzino sinistro francese, ex Roma, si aggira sui 20 milioni. Nell’operazione ...

Calciomercato Barcellona : Digne e A.Vidal sul mercato : Settanta milioni per tre. Così titola il quotidiano spagnolo Sport, facendo riferimento ai tre uomini messi sul mercato dal Barcellona: si tratta del francese Digne, ex Roma, del colombiano Mina e di Aleix Vidal. Il terzino francese è a un passo dal trasferimento all’Everton il colombiano è stato richiesto dal Manchester United, l’esterno spagnolo è pronto al ritorno nel Siviglia, da dove era partito per Barcellona. Per il solo ...