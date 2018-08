Calciomercato Barcellona | Aleix Vidal torna al Siviglia

Calciomercato Inter : Arturo Vidal vicino al Barcellona : Un Calciomercato super quello intrapreso dalle societa' di Serie A più importanti e blasonate: Juventus, Milan, Roma, Lazio stanno sicuramente stupendo un po' tutti per un mercato sicuramente di qualita' e che ha inevitabilmente incrementato il livello tecnico delle loro rose. Ma probabilmente la societa' più attiva di recente è l'Inter: dopo gli arrivi di Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij a parametro zero, e gli acquisti di Nainggolan e ...

Calciomercato Inter - clamoroso inserimento del Barcellona per Vidal : Sembrava ad un passo dall’Inter, adesso il clamoroso inserimento del Barcellona. Stiamo parlando di Arturo Vidal, la stampa catalana parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. “Le opzioni di Adrien Rabiot e Paul Pogba sono sul tavolo – scrive ‘Mundo Deportivo’ – ma si tratta di operazioni complesse e che trovano resistenza anche da parte dei club di ...

Calciomercato Inter - inserimento del Barcellona su Vidal : quasi sfumato l’arrivo del cileno per i nerazzurri : La società di Suning rischia di veder sfumare Arturo Vidal, sul cileno infatti si è inserito a sorpresa il Barcellona che potrebbe chiudere a breve Le sorprese sul mercato sono sempre dietro l’angolo, ne sa qualcosa la Roma che ha visto sfumare Malcom poco prima della sua partenza verso l’Italia. LaPresse/EFE Questa volta potrebbe essere l’Inter a rimanere scottata, perdendo Arturo Vidal. Sul cileno infatti si è inserito ...

Calciomercato Barcellona - per centrocampo idea Pogba : Uno tra Rabiot, Pogba e Vidal potrebbe trovare spazio nel centrocampo del Barcellona nella prossima stagione. ‘Orfana’ di Iniesta, andato in Giappone, e perduto Paulinho, tornato in Cina, i blaugrana hanno necessità di rimpolpare la zona mediana del campo e, stando alle indiscrezioni riportate oggi dalla stampa catalana, il ds Eric Abidal ha intensificato i rapporti con gli entourage di questi tre giocatori, ritenuti i più ...

Calciomercato - su Pogba c'è il Barcellona : Adesso, da campione del mondo, il giocatore vuole ripartire anche a livello di club e avrebbe deciso di lasciare Manchester. Su di lui si è immediatamente buttata la Juventus, ma è notizia di questi ...

Calciomercato Barcellona : Aleix Vidal a un passo dal ritorno al Siviglia : Aleix Vidal è a un passo dal Siviglia che, per l’esterno spagnolo del Barcellona, è pronto a mettere sul piatto 10 milioni complessivi, tra parte fissa (8) e bonus (2). Lo scrive il Mundo deportivo, che parla di “operazione chiusa in meno di 48 ore”. I due club hanno trovato l’accordo, con i blaugrana, che hanno ritenuto congrua l’offerta presentata e l’unico nodo da sciogliere riguarda i bonus che il ...

Calciomercato Barcellona : ufficiale la cessione di Digne all’Everton : Lucas Digne lascia il Barcellona per accasarsi all’Everton. “Per me è una nuova sfida scoprire un paese, un campionato, persone e un grande club come l’Everon – ha dichiarato il terzino francese a Everton Tv – E’ favoloso. Non ho paura, sono eccitato”. L’ex calciatore ha firmato un contratto quinquennele con i Toffees, che hanno versato circa 21 milioni di euro nelle casse dei ...

Calciomercato Barcellona : Digne e A.Vidal sul mercato : Settanta milioni per tre. Così titola il quotidiano spagnolo Sport, facendo riferimento ai tre uomini messi sul mercato dal Barcellona: si tratta del francese Digne, ex Roma, del colombiano Mina e di Aleix Vidal. Il terzino francese è a un passo dal trasferimento all’Everton il colombiano è stato richiesto dal Manchester United, l’esterno spagnolo è pronto al ritorno nel Siviglia, da dove era partito per Barcellona. Per il solo ...

Calciomercato Juventus - colpo per la Primavera : preso Pablo Moreno - perla della Masía del Barcellona : Calciomercato anche in prospettiva per la Juventus . I bianconeri hanno messo a segno un colpo potenzialmente importante per il futuro, acquistando dal Barcellona il giovanissimo attaccante Pablo ...

Calciomercato : il Barcellona ci riprova col PSG per Rabiot : Il Barcellona vuole continuare la campagna di potenziamento dell’organico. Il prossimo obiettivo è Adrien Rabiot, centrocampista del PSG, il cui contratto scadrà nel giugno 2019. Sebbene sul tavolo dei dirigenti del club blaugrana vi siano alternative come N’Zonzi o Parejo, la priorità resta il francese. Il PSG non sembra propenso a disfarsi di Rabiot, ma rischia di veder partire il proprio centrocampista a parametro zero, se ...