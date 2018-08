Calcio | Cavese e Imolese ripescate in Serie C Gli Aquilotti tornano tra i

oasport

(Di venerdì 3 agosto 2018) Nel caos di ricorsi e contro-ricorsi che attanaglia laC, tanto da spingere la LegaPro a posticipare il sorteggio dei calendari a causa di diverse posizioni ancora da definire, nella giornata odierna è arrivata l’ufficializzazione dei ripescaggi died. Entrambe le compagini avevano da tempo presentato una documentazione completa di tutti i requisiti richiesti, con tanto di versamento di un contributo da mezzo milione di euro. Per la, famosa per aver sconfitto il Milan a San Siro per 2-1 nel Campionato diB del 1982-1983, si tratta di un ritorno nelprofessionistico a distanza di 7 anni dal fallimento che aveva costretto glia ripartire dall’Eccellenza. Nella passata stagione il club metelliano ha chiuso la regular-season alle spalle del Potenza, aggiudicandosi in seguito i play-off che davano diritto ad una posizione ...