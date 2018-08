Buffon canta Vasco Rossi | la sua ' Vita spericolata' stupisce tutti al Psg

ilmessaggero

: Alzate il volume: Gigi Buffon canta Vasco nel ritiro del PSG ?? ??? IG: marco_verratti92 - GoalItalia : Alzate il volume: Gigi Buffon canta Vasco nel ritiro del PSG ?? ??? IG: marco_verratti92 - Gazzetta_it : VIDEO #Buffon canta #Vasco : il #Psg si sganascia dalle risate... #vitaspericolata - DiMarzio : VIDEO ?? | #Psg, #Buffon e il rito d'iniziazione 'steccato' sulle note di 'Vita Spericolata' di Vasco Rossi ???? -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Una performance non proprio da 10 e lode quella di Gigidavanti ai compagni del Paris Saint-Germain. Per fortuna non era una prova calcistica. Il portiere campione del mondo, infatti, si è esibito in '' dilasciando attoniti i compagni. Risa e qualche fischio bonario. Poi l'applauso d'incoraggiamento per il 40enne primo difensore che dopo ...