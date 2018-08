: #Brexit,Carney: possibilità non accordo - CyberNewsH24 : #Brexit,Carney: possibilità non accordo - TelevideoRai101 : Brexit,Carney: possibilità non accordo - parlamentonews : CARNEY: 'SISTEMA BANCHE E' SOLIDO, HANNO LIQUIDITA'' Il rischio che non si raggiunga un accordo sulla Brexit e' 'fa… -

E' "spiacevolmente alta", benché "altamente indesiderabile", lache non si raggiunga uncon la Ue per la. Lo ha detto il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark, alla radio della BBC.ha dichiarato che il "no-deal è unarelativamente improbabile, ma è una". I negoziati sullastanno "entrando in una fase critica" -ha detto- precisando che il sistema finanziario britannico sarebbe in ogni caso in grado di "resistere allo shock".(Di venerdì 3 agosto 2018)