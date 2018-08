Brexit | scienziati e Nobel firmano appello per un nuovo referendum

meteoweb.eu

: #Brexit: scienziati e Nobel firmano appello per nuovo referendum - Agenzia_Italia : #Brexit: scienziati e Nobel firmano appello per nuovo referendum - rrojatti : RT @Agenzia_Italia: #Brexit: scienziati e Nobel firmano appello per nuovo referendum - pccpla : RT @Agenzia_Italia: #Brexit: scienziati e Nobel firmano appello per nuovo referendum -

(Di venerdì 3 agosto 2018)britannici, tra cui due vincitori del premio, hanno firmato unlanciato dal quotidiano The Independent per unsull’accordo finale sulla: alla campagna hanno aderito Sir Paul Nurse, il genetista e premio; Sir Fraser Stoddart, chimico e anche lui vincitore del; l’astronomo reale Lord Martin Rees; la microbiologa Dame Anne Glover. L’iniziativa segue quella della British Medical Association, che rappresenta oltre 160.000 medici, e della National Union of Students, che rappresenta 4,3 milioni di studenti in tutto il Paese. L'articoloper unMeteo Web.