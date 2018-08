Borse Ue in leggero rialzo | lo spread sale sopra 260 punti

Le Borse europee aprono in leggero rialzo - tranne Londra. Attesa per la Fed : Apertura mista per le Borse europee, in Attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. In avvio a Francofoerte il Dax segna un +0,14%, mentre a Parigi il Cac40 sale dello 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 cede ...