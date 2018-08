Borse | Milano chiude in rialzo |  euro debole spinge indici

Borse europee positive - Milano a +0 - 3% : 9.26 Apertura di segno positivo per le Borse europee, dopo le perdite di ieri. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna +0,3% a 21.477 punti. Dopo un avvio in calo, ma comunque su livelli elevati (245,5 punti), il margine fra Btp e Bund tedesco sale a 261,1 punti, con rendimento del decennale al 3,036%. Londra +0,38%, Parigi +0,27% e Francoforte +0,21%. Euro a 1,1545 dollari e 129,38 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in rosso. Maglia nera a Milano : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sul mercato dei cambi, l' Euro / Dollaro USA ...

Borse - Milano in 'verde' : Leonardo e Tiscali in doppia cifra : Il FTSE Mib chiude in rialzo dell'1,3% a 22.215,69, dopo aver chiuso la precedente seduta in calo dello 0,1%

Milano in rosso insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari si mostra in rosso a metà giornata , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori non si sbilanciano in attesa dell'appuntamento clou della settimana con ...

Milano in rosso insieme alle Borse europee : Gli investitori non si sbilanciano in attesa dell'appuntamento clou della settimana con la BCE che domani 26 luglio si prepara a svelare le prossime mosse di politica monetaria . In focus anche l'...

Trump gela le Borse - Milano chiude in calo : (Alliance News) - Piazza Affari termina in calo l'ultima seduta della settimana, con gli investitori che hanno dato molto peso alle ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la Federal Reserve e...

Milano - Borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata : La ladra è stata immortalata dalla sua vittima che, ignara del furto che si compiva alle sue spalle, con il suo smartphone stava scattando una foto-ricordo in Galleria Vittorio Emanuele

Borse in rialzo - Milano scende penalizzata dalle banche : Le Borse europee aprono positive in scia alla buona chiusura di Tokyo e di Wall Street dopo che il presidente della Fed Powell ha confermato il buono stato di salute dell'economia americana. Milano pero' perde subito terreno, con i bancari che girano al ribasso: -0,10% il Ftse Mib. Londra Parigi e Francoforte guadagnano oltre mezzo punto percentuale. A Piazza Affari il ...

Borse Ue positive - Milano Mib +0 - 37% : ... Milano Mib +0,37% Le Borse europee aprono positive sulla scia della chiusura al rialzo di Wall Street,trainata dall'ottimismo del presidente della Fed,Powell sull'andamento dell'economia Usa nel ...

Borse Ue positive - Milano Mib +0 - 37% : 9.40 Le Borse europee aprono positive sulla scia della chiusura al rialzo di Wall Street,trainata dall'ottimismo del presidente della Fed,Powell sull'andamento dell'economia Usa nel corso della sua audizione al Senato. Londra avanza dello 0,4%, Francoforte sale dello 0,53% Parigi dello 0,35%. A Milano il Mib segna lo 0,37%, l'All Share guadagna lo 0,32%.Lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a 219 punti.La moneta unica è in calo sul dollaro a ...

Borse Ue negative - Milano Mib- 0 - 35% : 9.42 Partenza negativa per le Borse europee, che peggiorano a pochi minuti dai primi scambi.A Milano il Mib cede lo 0,35%, Londra lo 0,11%, Francoforte -0,25%, Madrid -0,18% e Parigi -0,39%. Tra i titoli in rialzo solo Mediaset (+2,3%), al centro di un'operazione sulla sua controllata Ei Towers:il fondo infrastrutturale F2i ha lanciato una Opa sulla società delle torri attraverso il veicolo 2iTowers, partecipato con una quota del 40% dalla ...