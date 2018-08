Borse europee in rosso. Maglia nera a Milano : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sul mercato dei cambi, l' Euro / Dollaro USA ...

Borse europee in rosso insieme a Piazza Affari : Teleborsa, - Si amplia la flessione di Piazza Affari a metà giornata che viaggia in rosso insieme alle principali Borse europee. Gli investitori guardano con apprensione alla guerra dei dazi tra Stati ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

Le Borse europee aprono in leggero rialzo - tranne Londra. Attesa per la Fed : Apertura mista per le Borse europee, in Attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. In avvio a Francofoerte il Dax segna un +0,14%, mentre a Parigi il Cac40 sale dello 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 cede ...

Borse europee deboli - vola Leonardo : La BoJ, come da attese, taglia le stime sull'inflazione per gli anni fiscali 2018-2019 e mantiene una politica accomodante. Ieri chiusura negativa per Wall Street con il Dow Jones in calo dello 0,57% ...

Piazza Affari in rialzo insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Guadagni frazionali per Piazza Affari che si allinea alla performance delle principali borse europee. All'indomani della BCE che, come atteso,ha mantenuto invariata la sua politica ...

Accordo Trump-Juncker/ Borse europee respirano dopo la tregua dazi Usa-Ue : Cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:47:00 GMT)

Borse europee positive aspettano la BCE e Draghi : Prevalgono gli acquisti tra le principali Borse europee, nel giorno del meeting BCE e della conferenza stampa del Presidente Mario Draghi . Il focus degli investitori è anche sull' accordo tra il ...

La tregua sui dazi tra Usa e Ue fa partire in rialzo le Borse europee. Bene Fca dopo il crollo : La tregua sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea sostiene la seduta di Borsa in Europa. Londra in avvio è piatta mentre a Francoforte il Dax sale dell'1,2 per cento. Parigi sale dello 0,68 per cento.Alla fine il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Donald Trump, mettendo così un freno all'escalation sul fronte commerciale. "Oggi è un grande ...

Borse europee : avvio sprint per il Dax - tregua commerciale Usa/Ue : Borse europee toniche in avvio di contrattazioni, con il Dax che si mette in evidenza sin dai primi minuti. A Francoforte l'indice tedesco avanza dell'1,37%, mentre il Cac40 di Parigi mostra un rialzo ...

Milano in rosso insieme alle Borse europee : Teleborsa, - Piazza Affari si mostra in rosso a metà giornata , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Gli investitori non si sbilanciano in attesa dell'appuntamento clou della settimana con ...

