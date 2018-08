Borsa | Milano chiude in rialzo | +0 | 80%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 8% - Fca a +2 - 68% (3 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Tanti i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Borsa - Milano debole -0 - 17% - ancora pressione su Btp spread a 261 : Roma, 3 ago., askanews, - Titoli di Stato dell'Italia ancora sotto pressione, mentre la Borsa di Milano mantiene una dinamica di debolezza all'indomani dei forti cali accusati ieri. Il tutto in un ...

Borsa Milano cede con spread - -0 - 2% - : Oggi i rendimenti dei Btp decennali sono tornati sopra il 3% dopo quasi due mesi mentre i mercati guardano al vertice a Palazzo Chigi, presente il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Mps dopo i ...

Borsa : Milano apre in rialzo +0 - 30% : ANSA, - Milano, 3 AGO - Piazza Affari apre in rialzo. A pochi istanti dall'apertura delle contrattazioni il Ftse Mib guadagna lo 0,30% a 21.477 punti.

Borsa Milano pesante : -1 - 73%.Vola spread : 18.47 Chiusura in netto calo per Piazza Affari, la peggiore tra le Borse europee, tutte negative anche sulla scia dei timori legati alla guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice Ftse Mib perde l'1,73% a 21.414 punti, All Share -1,75%. Male i titoli bancari, che risentono delle nuove tensoni sui titoli di Stato. Lo spread Btp-Bund vola a 246 punti base, dopo aver raggiunto un massimo oltre quota 250. Parigi chiude a -0,6%, Londra -1%, ...

Giornata nera per la Borsa di Milano : TeleBorsa, - Tutti negativi in chiusura i principali mercati europei , zavorrati dai rinnovati timori per una guerra commerciale alla luce dei nuovi provvedimenti contro il Made in China varati dall'...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 73% - Tenaris a -6 - 3% (2 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Milano in calo - giù Tenaris e Poste : ANSA, - Milano, 2 AGO - La Borsa di Milano , -0,8%, amplia il calo rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini europei che risentono dei timori per l'ipotesi di nuove tensioni tra Stati Uniti e ...

