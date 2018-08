Bonucci ritorna alla Juventus | tutte le cifre dell’operazione

Milan : Bonucci vorrebbe ritornare in bianconero : Il Calciomercato di quest'anno rischia di scaldarsi ancora di più, non solo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo [VIDEO] alla Juve che potrebbe portare con sé altri campioni calcistici in Serie A, ma soprattutto per i contatti tra la stessa Juventus e il Milan che potrebbero portare a colpi di scena senza precedenti. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra zebre e diavoli si sta proponendo un nuovo clamoroso colpo di ...