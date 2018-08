Bono Vox | il leader degli U2 interviene sulla questione migranti | “Bisogna stare attenti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Credo nell’Italia, negli italiani, nel loro spirito di compassione e umanità nei confronti dei. Sono certo che troveremo come europei una soluzione, dobbiamo farlo e lo faremo. Paesi come l’Italia e la Spagna non possono essere lasciati soli“. A dirlo è ilU2Vox che in un’intervista telefonica in diretta con Rtl 102.5 ha voluto dire la sua su una delle questioni più discusse al momento. Secondo il rocker, che è stato in Italia a luglio, “bisognaa chi vuole alimentare la paura e la rabbia verso queste persone. È come gridare al fuoco in un cinema affollato e non sapere dove sono le uscite di sicurezza, il palazzo potrebbe anche non essere invaso da un incendio e la gente morire lo stesso nella ressa”. Quello dei“è un tema complicato – ha spiegato ancora -, noi irlandesi e voi italiani capiamo ...