Bono | l' Italia non sia sola sui migranti

Migranti - più di 1.700 morti nel Mediterraneo in 7 mesi : Bono lancia un appello all'Italia : Secondo l'ultimo bilancio dell'Alto Commissariato per i Rifugiati oltre 850 persone sono morte a Giugno e Luglio. Il tasso...

Bono degli U2 e i migranti : "Credo nella compassione degli Italiani" : Nel mondo c'è molto odio, basta vedere quello che è successo tra America e Messico con bambini isolati dai propri genitori: per questo, la Statua della Libertà si copre ancora il viso dalla ...

Hockey prato - Coppa Italia 2018 : l’Amsicora in trionfo! Battuto il Bonomi in finale agli shoot-out : finale più emozionante non poteva esserci. Una partita carica di tensione e di occasioni da entrambi i lati, che si è conclusa con il giusto epilogo, quello degli shoot-out. L’Amsicora sfrutta un Marcello Manca super e trionfa nella Coppa Italia di Hockey su prato maschile: 4-3 al Bonomi e trofeo conquistato per i sardi che tornano ad esultare dopo un paio di anni sottotono. A sbloccare l’incontro sono i lomellini che vanno a segno ...

Avanti un altro - An italian crime story : Gianluigi Nuzzi «processa» Paolo Bonolis in prime time : Paolo Bonolis, Gianluigi Nuzzi - Avanti un altro! Gianluigi Nuzzi fa il quarto grado a Paolo Bonolis. Ed Avanti un altro! finisce alla sbarra per una sera. Quello in onda stasera in prime time su Canale5, sarà un appuntamento speciale con il popolare game show della rete ammiraglia Mediaset, che verrà eccezionalmente declinato con il sottotitolo An italian crime story. La puntata raccoglierà le peggiori e nefaste gesta avvenute dei sette anni di ...

