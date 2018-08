ilfattoquotidiano

: Bonino: “Pd? Nessun rapporto. Solo un sms da Martina e una telefonata di Gentiloni. Renzi? Mi prese in giro su firm… - fattoquotidiano : Bonino: “Pd? Nessun rapporto. Solo un sms da Martina e una telefonata di Gentiloni. Renzi? Mi prese in giro su firm… - Cascavel47 : Bonino: “Pd? Nessun rapporto. Solo un sms da Martina e una telefonata di Gentiloni. Renzi? Mi prese in giro su firm… - MatteoMarchini5 : Bonino: “Pd? Nessun rapporto. Solo un sms da Martina e una telefonata di Gentiloni. Renzi? Mi prese in giro su firm… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Che rapporti ci sono tra +Europa e Pd?o“. È la lapidaria risposta della senatrice di +Europa, Emma, a una domanda di David Parenzo, nel corso di In Onda, su La7. E a Luca Telese che le chiede quante volte ha sentito al telefono il segretario Pd, Maurizio, la parlamentare spiega: “Non ci siamo mai sentiti per telefono.mi ha mandato un sms due settimane fa per invitarmi alla loro festa dell’Unità a Ravenna, ma io non posso andarci. Ci andrà qualcun altro di +Europa. Ma da parte mia non c’èa preclusione. Peraltro, io sto al Senato, di quelli del Pd non mi parlao. Io faccio il mio lavoro. La stessa situazione si ha alla Camera, dove ci sono Riccardo Magi e Bruno Tabacci. Probabilmente i parlamentari del Pd sono talmente presi dalle loro questioni interne da non parlare con noi. Oppure non ne hanno interesse. ...