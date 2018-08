Bologna | licenziato il portavoce dei riders dopo uno sciopero

fanpage

(Di venerdì 3 agosto 2018) Tommaso Falchi,diUnion, è statounoche aveva l’obiettivo di ottenere maggiori tutele per i ciclo fattorini che ogni giorno consegnano cibo in bicicletta lungo tutto lo stivale. Falchi e altri cinque dipendenti hanno ricevuto nei giorni scorsi il benservito tramite raccomandata, nella quale si giustificava il licenziamento per motivi disciplinari.