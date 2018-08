Bologna | il derby Festa Unità-Parco Nord è anche una sfida fra Ermal Meta e Orietta Berti

Baseball - European Champions Cup 2018 : Rimini vince il derby con Bologna ed è in finale! : Va avanti il Rimini , verso la finale di domani: Bologna è fuori. La prima semifinale di Coppa dei Campioni se la sono messa in tasca i campioni d’Italia romagnoli, col risultato di 2 a 1. Domani dovranno giocarsi il titolo continentale con la vince nte fra Neptunus Rotterdam e Rouen Huskies. L’Unipolsai, che teoricamente partiva da favorita per come si erano messe le cose a Rotterdam, esce in anticipo. L’eroe in neroarancio è ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna perde 5-4 col Curaçao Neptunus Rotterdam - sarà derby con Rimini in semifinale : Partita fra due squadre già entrambe qualificate, l’ultima della prima fase. In gioco il primo posto nel girone, e l’incrocio di semifinale: con il Rouen per chi vince, col Rimini, primo nel girone A, per chi perde. E ad avere la meglio è stato il Neptunus, sull’Unipolsai per 5 a 4. Il Curaçao in particolare ha lasciato a riposo qualche titolare di peso e cambiato schieramento in difesa, affidando il monte alle seconde linee: ...