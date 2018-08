Bimbe morte al Papa Giovanni | cos' è la Pertosse? Sintomi e diagnosi

Bergamo - due Bimbe morte di pertosse : Due bimbe , nate a poche settimana l'una dall'altra, sono morte di pertosse dopo un solo mese di vita. Le piccole erano state portate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo , eccellenza della sanita' lombarda, ma il ricovero si è rivelato inutile. Le loro mamme, secondo il personale medico, non erano vaccinate. La notizia è stata riportata dal quotidiano L'eco di Bergamo e ripresa tra numerose testate nazionali.. Dalle pagine del Corriere ...

Pertosse - Gallera sul caso delle due Bimbe morte nel Bergamasco : “Nessun focolaio - casi non collegati” : “Non esiste alcun focolaio di Pertosse nel Bergamasco ”. Ad assicurarlo è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera , dopo la morte di due neonate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo causata proprio dalla Pertosse . A dimostrarlo anche “la distanza sia geografica che temporale dei due casi ” avvenuti “a 40 giorni di distanza” e “in due località differenti, Seriate e ...

Bergamo - Bimbe morte di pertosse : vaccinare la mamma protegge l’85% dei neonati : vaccinare le mamme contro la pertosse rafforza le difese immunitarie dei neonati contro la malattia in almeno l’85% dei casi, ma nonostante il vaccino anti pertosse sia sicuro e gratuito pochissime madri lo scelgono. A spiegarlo all’ANSA è Susanna Esposito, ordinario di Pediatria presso l’Università degli Studi di Perugia e presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e disordini immunologici ...

