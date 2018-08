Bimba pesciolino | costretta a stare sempre in acqua Il dramma di Anna | “Nessuno investe

L’appello di mamma Alessandra : «Aiutatemi a curare la mia Bimba-pesciolino» : Anna ha quattro anni non può uscire dall’acqua. Deve trascorrerci gran parte della giornata a causa di una malattia rara che secca la sua pelle e la screpola fino a indurirla e provocarle delle ferite. Si chiama ittiosi lamellare e si trasmette geneticamente. Quando Anna esce dalla vasca da bagno si dedica alle sue attività preferite: giocare a carte o realizzare dei puzzle ma non può iniziare se prima non nutre la sua pelle con una crema. ...

