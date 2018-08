Bimba muore punta da una medusa | ecco cosa fare se succede

Bimba italiana muore nelle Filippine dopo essere stata punta da una #medusa #jellyfish : Aveva sette anni, Gaia Trimarchi, quando è stata punta da una medusa mentre raccoglieva conchiglie sulla spiaggia. Si trovava sull’isola di Sabitang Laya, nelle Filippine insieme alla sua famiglia e ha avuto uno choc anafilattico mortale. Molte le polemiche dopo la morte della piccola bambina cresciuta al Portuense, bravissima nuotatrice ed abile atleta del circolo sportivo Fitness Sporting Club 2016. Si trovava insieme al papà italiano ...

“Dio non sbaglia mai” - non curano la figlia : la Bimba muore - lo fanno anche con la seconda : La coppia, già a processo per l'omicidio della foglietta a cui avevano negato le cure per motivi religiosi, hanno negato il ricovero ospedaliero anche alla nuova nata in famiglia che aveva gli stessi sintomi della sorella deceduta. Le autorità locali hanno deciso questa volta di intervenire in tempo e togliere la piccola ai suoi genitori.Continua a leggere

Bimba di 6 anni entra in mare - finisce sott’acqua e muore annegata : Una Bimba di 6 anni è morta annegata a Margate, nel Kent. A causa delle forti onde e del vento, la piccola è finita in acqua subito dopo essere entrata in mare e nonostante i soccorsi tempestivi, i paramedici non sono riusciti a salvarle la vita.Continua a leggere

Orrore in Somalia - Bimba di 10 anni muore dopo ablazione del clitoride : Deeqa è morta a 10 anni dopo aver subito l'ablazione del clitoride, la mutilazione genitale femminile a cui sono costrette moltissime adolescenti e bambine in diversi Paesi del mondo. In Somalia il 98% delle donne si è sottoposto a questa crudele pratica, spesso eseguita senza anestesia e con scarse misure igieniche.Continua a leggere

Bimba 3 anni muore a 5 giorni incidente : ANSA, - PESCARA, 13 LUG - Non ce l'ha fatta la Bimba di tre anni che la notte dell'8 luglio era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, avvenuto tra Manoppello e Scafa, nel Pescarese, ...

Cerca di salvare i cuccioli finiti dietro l’asciugatrice - Bimba muore a 10 anni fulminata : "Per tutta la vita si era divertita ad aiutare gli animali e aveva sempre pianificato di diventare una veterinaria d a adulta" ha raccontato la madre della piccola Greenlee Marie.Continua a leggere

Si apre voragine nel pavimento di casa - Bimba di 11 mesi cade all’interno e muore : La piccola è morta annegata cadendo nella sottostante cantina allagata. Per gli inquirenti la casa dove è avvenuta la tragedia non era agibile perché sottoposta a continui allagamenti del seminterrato.Continua a leggere

Bimba di 40 giorni muore per arresto cardiaco nel Napoletano : aperta un'inchiesta : Nella giornata di ieri, alle 19.44, 'accompagnata dai familiari, è giunta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli una bambina di 40 giorni già in arresto cardiaco. ...

Fa il bagno in piscina - i capelli le restano impigliati nel filtro : Bimba quasi muore affogata : Darcey Morgan è rimasta intrappolata sott'acqua per circa due minuti quando i suoi capelli si sono aggrovigliati mentre nuotava nella piscina su un'isola spagnola dove si trovava in vacanza con la famiglia. Ma è riuscita miracolosamente a salvarsi.Continua a leggere

