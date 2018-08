Big Cass torna nelle indie con un un nome davvero… particolare | il gigante diventa Big

sportfair

(Di venerdì 3 agosto 2018) Bigto a combatterefederazioni indipendenti, sotto un altro: nell’evento di Big Time Wrestling verrà annunciato come Big Cazz Licenziato dalla WWE qualche settimana fa, a causa di alcuni problemi comportamentali, Bigsembrava essere scomparso dai radar del mondo del wrestling. L’ex partner di Enzo Amore, stranamente anche lui licenziato qualche mese fa (per un controverso caso giudiziario), ha deciso di ripartire dalle federazioni indipendenti. Il wrestler presenzierà all’evento del 21 settembre allo Spartanburg Memorial Auditorium, della federazione Big Time Wrestling. Biglotterà sotto ildi ‘Big Cazz’. Insieme a lui ci saranno anche altri volti noti del panorama WWE come Mick Foley, Emma, Hacksaw Duggan, Tommy Dreamer e James Ellsworth. L'articolo Bigcon un un...