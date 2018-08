Bere birra fa bene al cuore e al cervello | ecco le dosi consigliate

meteoweb.eu

: Per come sono fatto io lo mollerei il lavoro per te, ma andrei girando in Danimarca in alberghi a una stella cercan… - EvaCasalin : Per come sono fatto io lo mollerei il lavoro per te, ma andrei girando in Danimarca in alberghi a una stella cercan… - hugmenjh_ : RT @kintsvkuroi: Che voglia di andare a bere una birra con qualcuno al mare, tipo ora - ssam__ : Ho scoperto che per combattere l’insonnia mi basta bere una sola birra. -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ottime notizie per chi la sera ama brindare con un buon boccale di. Che sia bionda, rossa, doppio malto o aromatizzata, questa popolare bevanda alcolica contiene diversi ingredienti nutrizionali che sembrano ridurre il rischio cardiaco e che pare migliorino la salute del. Queste, in sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da un gruppo di scienziati di Hong Kong e pubblicato sul The American Journal of the Medical Sciences. Come spiegano i ricercatori, laha più proteine e vitamina B del vino, ed è anche ricca di antiossidanti. Sembra dunque in grado di ridurre l’insorgenza di malattie cardiovascolari. “Lacontiene tracce di minerali come calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio, sodio, zinco, rame, manganese e selenio, fluoruro e silicio“, spiega Sisi Yip, uno degli autori dello studio. Lacomprende anche una serie di ...