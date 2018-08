Beautiful va in vacanza | Il Segreto no Estate di crisi per le soap di Canale 5 | Rai1

davidemaggio

: RT @CinziaAntonioni: Buone vacanze da Beautiful... perché non tutti vanno in vacanza. #twittamibeautiful - TwBeautiful : RT @CinziaAntonioni: Buone vacanze da Beautiful... perché non tutti vanno in vacanza. #twittamibeautiful - CinziaAntonioni : Buone vacanze da Beautiful... perché non tutti vanno in vacanza. #twittamibeautiful - marlene_s_life : Come farò quando #Beautiful andrà in 'vacanza'? Le 13:40 non avranno più la stessa importanza ???? #twittamibeautiful -

(Di venerdì 3 agosto 2018)Tempo di vacanze per. Quella di oggi è stata l’ultima puntata dellaprima del break agostano. Le scorribande amorose di Brooke Logan e co. torneranno – salvo variazioni – a partire da lunedì 20 agosto 2018 alle 13.40 su5. La prossima settimana lo spazio lasciato libero dasarà occupato da Una Vita. La telenovela spagnola anticipa per poi concludere alle 14.45 quando si rinnoverà l’appuntamento con le repliche della prima stagione de L’Isola di Pietro. Dal 13 al 17 agosto anche le avventure del civico Acacias 38 andranno in pausa. Come già avvenuto negli altri anni, invece, Ilnon si ferma nemmeno a Ferragosto. Il calo delledi5 Non è stata una buonaper ledi5, spremute sempre come al midollo.è ai minimi con ascolti tra il 15 e il 16% di share, Ilin ...