Beautiful va in pausa per agosto | ultima puntata il 3 Al suo posto L’isola di Pietro

Beautiful - pausa estiva dal 6 agosto 2018. Quando riprende? : pausa estiva ad agosto 2018 per BEAUTIFUL Vacanze estive anche per The Bold and the BEAUTIFUL, la soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che in italia va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 13:45 circa. A partire dal 6 agosto 2018, infatti, le vicende dei Forrester si prenderanno una pausa. Ma Quando torneranno? BEAUTIFUL – dal 6 agosto si ferma Come annunciato, quindi, la soap ...

Agosto : Beautiful presto in pausa estiva - da quando? Ecco i dettagli!!! : Arriva Agosto e, come ogni anno, i palinsesti delle reti televisive subiscono alcuni “scossoni”. Anche quest’anno pare che sarà così e noi come sempre ci concentriamo sull’aspetto che maggiormente “ci appartiene”, ovvero la programmazione delle soap opera. In questo post, in particolare, focalizziamo il nostro interesse su BEAUTIFUL, spesso sospesa durante il mese di Agosto. Sarà così anche quest’anno? A ...

Beautiful - anticipazioni USA : KARLA MOSLEY (Maya) in pausa maternità : Nelle puntate americane di Beautiful dell’ultimo periodo, il personaggio di Maya Forrester – dopo essere stato messo da parte per un lungo periodo – è di nuovo inserito in una delle storyline principali. Vi abbiamo infatti già segnalato come la modella possa essere una papabile sospettata per i messaggi anonimi e minacciosi arrivati alla Forrester Creations contro Hope Logan. Le due cognate hanno vissuto momenti di disaccordo ...