Beach Volley | Orsi Toth e Menegatti due anni separate e non sentirli

Beach Volley – Campionato italiano : a Casal Velino le qualifiche - i risultati : Beach Volley Campionato italiano: I risultati delle qualifiche di Casal Velino Il grande Beach Volley dà subito spettacolo sul litorale di Casal Velino: sole e pioggia si sono alternati oggi sul Cilento per la giornata di apertura della quinta tappa del Campionato italiano Assoluto, che ha determinato la composizione dei due tabelloni a doppia eliminazione. 6 coppie maschili e altrettante femminili, più una “lucky loser” ripescata tra le ...

Beach Volley : per Lupo-Nicolai riscatto e qualificazione : VIENNA, AUSTRIA,- Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel Major di Vienna, 5 Stelle, hanno riparato i danni provocati dalla sconfitta all'esordio per 2-0, 21-17, 21-16, con gli austriaci Ermacora-Pristauz. ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Lupo/Nicolai : all’inferno e ritorno. Menegatti/Orsi Toth domani per l’impresa : Ancora una giornata da incubo per Paolo Nicolai e Daniele Lupo sulle rive del Danubio, come fu quella dello scorso anno che li vide uscire ai sedicesimi dei Mondiali austriaci. Nella seconda giornata del Major Series di Vienna la coppia italiana al maschile è uscita sconfitta nella semifinale del girone 2-0 (21-16, 21-167) al termine di un match a senso unico dai meno titolati padroni di casa austriaci Ermacora/Pristauz. Nella sfida che apriva ...

Beach Volley : a Vienna sconfitti Lupo-Nicolai : Vienna- Nel Major di Vienna , 5 Stelle, i vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono stati sconfitti all'esordio 2-0, 21-17, 21-16, dagli austriaci Ermacora-Pristauz. Per superare il ...

Beach Volley : altri cinque mesi di stop per Greta Cicolari. Diffamazione : Prosegue la Telenovela Cicolari-Fipav che si arricchisce di una spiacevole puntata. Il Tribunale della Fipav ha squalificato per altri cinque mesi (dopo i tredici delle prime due mandate) la giocatrice bergamasca, colpevole secondo l’organo giudiziario federale di aver utilizzato “espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa negli ottavi femminili? : Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in ...

Beach Volley – Major di Vienna : la coppia Menegatti-Orsi Toth super - le azzurre approdano agli ottavi di finale : La coppia formata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale del Major di Vienna Nel Major di Vienna, appuntamento 5 Stelle del World Tour, prosegue l’ottimo momento di forma di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, approdate direttamente agli ottavi di finale. Le azzurre nel primo match hanno superato addirittura la coppia numero 1 al mondo, le canadesi Bansley-Wilkerson per 2-0 (21-16, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Menegatti/Orsi Toth non si fermano più : sono già negli ottavi! : Doppia impresa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nella prima giornata dedicata al tabellone principale del Major Series di Vienna. Le azzurre sono già agli ottavi di finale e già questo è un risultato incredibile se si pensa che erano inserite in un vero girone di ferro e che solo una settimana fa dovevano ancora riprendere a giocare dopo due anni di stop. L’impresa vera e propria Menegatti/Orsi Toth l’hanno compiuta nella semifinale del ...

Beach Volley - la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto a Casel Velino : Il campionato Assoluto di Beach Volley tocca la sua quinta tappa Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si avvicina alla volata finale: dopo le prime quattro tappe a Lecce, Bibione, Milano e Cervia, da venerdì 3 a domenica 5 agosto i più grandi campioni della disciplina scenderanno in campo sulla spiaggia di Casal Velino (Salerno), nel cuore del Cilento. Sarà questa l’ultima “fermata” del circuito organizzato dalla Federazione ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rossi/Caminati a un passo dal main draw. Le “super-canadesi” per Menegatti/Orsi Toth : Manca un solo gradino da scalare a Enrico Rossi e Marco Caminati per accedere al tabellone principale del Major Series di Vienna che ha vissuto oggi la sua prima giornata di gare, con il completamento delle qualificazioni femminili e la disputa del primo turno maschile. La coppia romagnola non ha avuto problemi a sbarazzarsi con un secco 2-0 (21-17, 21-14) dei padroni di casa Friedl/Trummer che comunque vantavano due quinti posti nel World Tour ...

Beach Volley - Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti : “Una vera impresa - una bellissima emozione” : Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti hanno rilasciato un’intervista a “Tuttosport” nella quale hanno rivelato tutte le emozioni seguenti la vittoria nel torneo World Tour di Agadir. A cedere il passo alla ritrovata coppia azzurra, le ceche Bonnerova/Nakladalova, superate in rimonta in una finalissima equilibrata. Menegatti ha dichiarato al quotidiano sportivo torinese: “C’è tanta soddisfazione per aver chiuso al ...

Beach Volley - World Tour 2018 Vienna. Rossi/Caminati e Boesso/Gabriele a caccia del main draw nel terzo Major Series stagionale : Sono due le coppie azzurre al via nelle qualificazioni del terzo e ultimo Major Series della stagione in programma sull’Isola sul Danubio che ha ospitato lo scorso anno il Mondiale di Vienna. La giornata di oggi sarà dedicata alle qualificazioni, da domani il via del main draw con Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth (grazie ad una wild card) in campo. A tentare di raggiungerli proveranno oggi Rossi/Caminati, inseriti in un ...