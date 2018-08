Battiti Live 2018 | Ostuni Cantanti e pagelle | da Emma Marrone a Fabrizio Moro | le star

Irama/ L'ex allievo di Amici circondato dai fan : "Si crea un’atmosfera magica" ( Battiti Live 2018) : Irama sarà tra gli artisti che saliranno sul palco del Battiti Live 2018 in occasione della prima puntata di Ostuni, in onda questa sera su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Battiti Live 2018 - Ostuni / Cantanti e diretta 28 Luglio : Irama sul palco con "Nera" - pubblico in delirio! : Battiti Live 2018, la prima tappa da Ostuni in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Italia 1: diretta e Cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:38:00 GMT)