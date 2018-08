Battiato non ha l' Alzheimer | la sua salute sta migliorando

Franco Battiato - risponde la famiglia : 'Una prognosi sull'Alzheimer non è stata mai fatta' : Qualche giorno fa, Roberto Ferri aveva pubblicato un post che rivelava in maniera sottintesa e delicata lo stato di salute dell'amico Franco Battiato. Su Facebook, infatti ha postato una bellissima poesia dal finale a prima vista evidente, proprio dedicata al grande cantautore siciliano, i cui versi fanno riferimento ad uno dei suoi brani più famosi, La Cura. Ci hai fatto danzare, riflettere ed anche sorridere e giocare punendo i cattivi e il ...

Franco Battiato - risponde la famiglia : 'Una prognosi sull'Alzheimer non è stata mai fatta' : Qualche giorno fa, Roberto Ferri aveva pubblicato un post che rivelava in maniera sottintesa e delicata lo stato di salute dell'amico Franco Battiato. Su Facebook, infatti ha postato una bellissima poesia dal finale a prima vista evidente, proprio dedicata al grande cantautore siciliano, i cui versi fanno riferimento ad uno dei suoi brani più famosi, La Cura. "Ci hai fatto danzare, riflettere ed anche sorridere e giocare punendo i cattivi e il ...

La famiglia Battiato : "Franco non ha l'Alzheimer. È stato male - ma si sta riprendendo" : Da giorni si rincorrono voci e indiscrezioni sullo stato di salute di Franco Battiato. La lontananza dalle scene del cantautore, che nove mesi fa aveva subito le fratture di bacino e femore, ha destato sospetti. C'è addirittura chi ha ipotizzato e lasciato trapelare che l'artista potesse essere affetto dal morbo di Alzheimer. Oggi il Corriere della Sera raccoglie la smentita della famiglia Battiato.Nella villa di Milo sospesa fra la cima ...

Come sta Franco Battiato? Il post dell'amico su Facebook spaventa i fan : «Non mi riconosce più» : Come sta Franco Battiato? Scomparso dalle scene da almeno 8 mesi, un post su Facebook ha scatenato dubbi e speculazioni sullo stato di salute del celebre cantautore siciliano. È davvero...

I dubbi sulla salute di Franco Battiato e la dedica di un collega : "All'amico che fu e che non mi riconosce più" : Ha dedicato una poesia all'"amico che fu e che non mi riconosce più". Roberto Ferri, collega di Franco Battiato, ha scritto un componimento su Facebook indirizzato proprio al cantautore, del quale non si hanno notizie certe da otto mesi, ossia da quando si è fratturato il femore e il bacino dopo una brutta caduta nella sua casa a Milo, in Sicilia. A seguito della caduta, Battiato aveva annunciato il ritiro temporaneo da tutti gli ...

Franco Battiato è malato? Le voci : "Non torna a cantare" : Franco Battiato potrebbe avere il morbo di Alzheimer. Queste le indiscrezioni che si stanno rincorrendo in questi giorni sul web ma non sono ancora arrivate conferme C'è una cortina impenetrabile ...