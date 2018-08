Basket | l’Italia Sperimentale esordisce con una vittoria contro l’Olanda al torneo di

Basket - Europei U18 2018 : l’Italia si arrende alla Russia. Azzurri eliminati agli ottavi : È durata poco l’avventura dell’Italia agli Europei di Basket Under 18. Dopo il terzo posto nel girone, non eliminatorio, gli Azzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dalla Russia, che ha vinto per 79-66 al termine di una partita a senso unico. La Nazionale di Andrea Capobianco ha provato a lottare, ma alla lunga ha dovuto arrendersi alla maggiore qualità degli avversari. Non c’è stata storia, come detto, nonostante la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per le sfide di settembre. Tornano Belinelli e Gallinari : Sabato 25 agosto la Nazionale Italiana di Basket si rimetterà al lavoro in vista dell’inizio della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha diramato una lista preliminare di convocati, che comprende ben 31 atleti. I convocati dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Awudu Abass (1993, 2.00, A) Pietro Aradori (1988, 1.96, A) Marco Belinelli (1986, 1.96, G) Paul Biligha (1990, 2.00, ...

Basket - Europei Under 18 maschili : l’Italia chiude al terzo posto il primo girone dopo la sconfitta con la Lettonia padrona di casa : L’Italia entra negli ottavi di finale degli Europei Under 18 con una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri, dopo aver perso con la Grecia e vinto con la Croazia, sono stati sconfitti dai padroni di casa della Lettonia a Ventspils, terminando a pari punti con la Croazia, ma davanti in virtù del successo nello scontro diretto. Il 65-81 patito contro la Grecia è stato in buona parte causato dai 32 punti di Nikolaos Rogkavolopoulos, che sta ...

Basket - al via l’Europeo Under18 in Lettonia : domani l’esordio dell’Italia contro la Grecia : L’Italia Under 18 sbarca in Lettonia dove affronterà nel primo match dell’Europeo la Grecia. Coach Capobianco: “Girone infernale ma niente alibi” Prende il via sabato 28 luglio a Ventspils (Lettonia) l’Europeo della nostra Nazionale Under 18 allenata da Andrea Capobianco. Gli Azzurri esordiranno alle 15.15 (ora italiana), il giorno successivo affrontano la Croazia (13.00) e infine il 31 sfidano la Lettonia ...

Basket femminile - Mondiali U17 2018 : l’Italia si sbarazza di Mali nell’ultimo quarto e chiude il girone al secondo posto : Non è stato una passeggiata l’ultima partita del girone dell’Italia ai Mondiali Under 17 di Minsk. Le azzurre hanno battuto Mali per 74-63, ma quello che sulla carta doveva essere l’avversario più abbordabile del raggruppamento ha in realtà retto la partita per oltre tre quarti di gioco. La Nazionale di coach Riccardi, però, è riuscita comunque a portare a casa la vittoria, importante per chiudere al secondo posto un girone che ...

Basket - Europei Under 20 femminili : l’Italia è fuori dal podio - l’Olanda vince la finale per il terzo posto : L’Italia conclude al quarto posto la campagna degli Europei Under 20 femminili di Sopron. La nazionale allenata da coach Sandro Orlando è stata superata per 60-65 dall’Olanda nella finale per il terzo e quarto posto. Più di una scelta sbagliata nel finale ha condannato le azzurre a rimanere giù dal podio, nonostante i 14 punti di Lorela Cubaj e i 13 di Martina Fassina. L’Olanda ha trovato tre grandi prestazioni individuali da ...

Basket – Europei U20 femminili : l’Italia si ferma in semifinale - domani la sfida per il bronzo : Europeo Under 20 Femminile, Italia ko in semifinale. Azzurre battute dalla Serbia 64-58 dopo un tempo supplementare. domani in campo con la perdente di Spagna-Paesi Bassi per il bronzo (ore 18.00) Si ferma in semifinale la corsa della Nazionale Under 20 Femminile all’Europeo di Sopron (Ungheria). Dopo cinque vittorie consecutive, le Azzurre sono state battute dalla Serbia 64-56 dopo un tempo supplementare e domani alle ore 18.00 affrontano ...

Basket - Europei U20 2018 : buona la prima dell’Italia contro la Svezia - finisce 85-71 per gli azzurrini : Esordio vincente agli Europei Under 20 per la nazionale italiana di Basket a Chemnitz (Germania). I dodici di Eugenio Dalmasson conquistano un agevole successo per 85-71 contro la Svezia, guidati dalla straordinaria prestazione Alessandro Lever che mette a segno 27 punti. L’unico momento di deconcentrazione degli azzurrini avviene tra il sesto e l’ottavo minuto del primo periodo, quando la nazionale scandinava annulla il gap di sei ...

Basket – Europeo U20 femminile : Portogallo ko - l’Italia è in semifinale : Europeo Under 20 femminile, l’Italia è in semifinale. Quinto successo delle Azzurre, che battono il Portogallo 70-42. Sabato alle 18.00 c’è la Serbia (diretta sulla pagina Facebook della FIP) Cogliendo il quinto successo di fila, una splendida Italia ha ottenuto l’accesso alla semifinale dell’Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Sopron (Ungheria). Le Azzurre hanno regolato il Portogallo 70-42 e sabato alle 18.00 sfideranno la Serbia ...

Basket - Europei U20 2018 : obiettivo confermare l’argento mondiale di un anno fa per l’Italia : Altri due giorni, poi da sabato sarà tempo degli Europei Under 20 di Basket. La rassegna quest’anno si terrà a Chemnitz, in Germania, e sarà il solito trampolino di lancio per i giovani talenti della pallacanestro continentale e mondiali. Tra le sedici partecipanti, ovviamente, anche l’Italia, a caccia di quel titolo vinto l’ultima volta nel 2013. La squadra italiana sarà guidata quest’anno da coach Eugenio Dalmasson, ...

Basket femminile - Europei U20 2018 : il Portogallo dura un quarto. Poi l’Italia prende il largo e vola in semifinale! : È durato praticamente dieci minuti il quarto di finale dell’Europeo Under 20 tra Italia e Portogallo. Le azzurre di coach Sandro Orlando proseguono la loro strada giungendo tra le prime quattro del torneo continentale per la quarta volta nelle ultime sei edizioni (due secondi e un terzo posto). Le lusitane si sono arrese dopo il primo quarto, con l’Italia che ha preso il largo dando un’altra dimostrazione di forza e ...

Basket - Europei Under 20 femminili : l’Italia batte la Slovenia e va ai quarti di finale - ora sotto col Portogallo : L’Italia accede ai quarti di finale degli Europei Under 20 femminili. Lo fa battendo per 73-64 la Slovenia negli ottavi. Dopo due quarti in cui la Slovenia ha limitato in ogni modo un’Italia partita comunque col freno a mano tirato, è stato il terzo periodo quello decisivo, con Martina Fassina a dominare la scena e a regalare un margine di certa sicurezza per le azzurre: chiude con 18 punti. Assieme a lei, la miglior giocatrice ...

Basket femminile - Europei U20 2018 : l’Italia non fa sconti e mette in riga anche la Svezia. Le azzurre chiudono la prima fase a punteggio pieno : Niente sconti. L’Italia batte anche la Svezia e chiude la prima fase dell’Europeo Under 20 a punteggio pieno. Le azzurre erano già certe di chiudere al primo posto il gruppo B ma hanno comunque battuto nettamente le scandinave per 66-45. La Svezia, ultima nel raggruppamento ma comunque qualificata (la prima fase non è stata eliminatoria ma è servita solo a definire il tabellone degli ottavi di finale), ci ha provato, ma non aveva le ...

Basket - Europei femminili Under 20 : l’Italia inizia bene il suo percorso - battuta la Slovacchia per 58-34 : Prima vittoria per l’Italia agli Europei Under 20 di Sopron. Le azzurre hanno superato senza troppi problemi la Slovacchia per 58-34, scavando il solco decisivo all’inizio del terzo quarto. Olbis Andrè realizza 13 punti, ma la vera protagonista di serata è Valeria Trucco, autrice di 17 punti e principale motore dell’allungo azzurro. Il prossimo impegno delle azzurre è programmato per domani, alle 19:45, contro la Francia. Dopo ...