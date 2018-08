romadailynews

: Bartolazzi: Obbligo vaccinale non in discussione: #Roma – “L’obbligo vaccinale non e’ messo… - romadailynews : Bartolazzi: Obbligo vaccinale non in discussione: #Roma – “L’obbligo vaccinale non e’ messo… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Roma – “L’non e’ messo in, questo e’ un fatto tecnico che fa parte della dialettica politica interna ai gruppi. All’interno del Governo e del Movimento 5 Stelle, su questo argomento c’e’ uno spettro di divisioni, ci sono no vax e ci sono persone estremamente convinte che la vaccinazione serva, come il sottoscritto. È chiaro che in un ambito di dialettica democratica si discute con tutti, pero’ le decisioni e i decreti legge che, eventualmente, verranno messi in atto, saranno basati sull’evidenza scientifica, quindi ci saranno i vaccini obbligatori”. Cosi’ il sottosegretario alla Salute Armandoa Radio 24. L'articolonon inproviene da RomaDailyNews.