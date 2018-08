Bari | entro lunedi’ iscrizione alla Serie D

Bari - entro lunedì iscrizione alla Seri : Nelle prossime ore si definirà anche la querelle stadio: nel progetto di De Laurentiis si ipotizza anche l'uso del 'Della Vittoria' , ormai appannaggio degli sport minori, , mentre dal San Nicola non ...

Serie B – La Covisoc esclude Avellino - Bari e Cesena! Ricorso entro lunedì oppure via ai ripescaggi : La Covisoc esclude Avellino, Bari e Cesena dalla Serie B: decisione pazzesca alla quale i 3 gloriosi club potranno fare Ricorso entro lunedì oppure prenderanno il via i ripescaggi Clamorosa decisione in grado di cambiare il volto della Serie B. La Covisoc non ha ritenuto idonee le domande di iscrizione al prossimo campionato di tre grandi club: Avellino, Bari e Cesena. Le tre società potranno fare Ricorso fino a lunedì 16 luglio, provando ...

Trasporti - Abate : isolamento SiBaritide al centro di un incontro al Ministero : La nuova strada era stata voluta fortemente da tutto il , vecchio, mondo politico. Stessa situazione per la Sila-Mare. Il completamento di questa arteria dovrebbe collegare lo Jonio alla Sila in ...

Ripartito il cantiere per la rete fognaria a Barivecchia - Galasso : 'Lavori conclusi entro fine settembre' : Sono ripresi questa mattina i lavori di rifacimento della rete di fognatura bianca, di fognatura nera e della rete idrica in strada Annunziata, a Barivecchia, dopo la lunga interruzione dovuta al ...

29 giugno - Lo show di Uccio De Santis al lido Ilmaredentro - Bari : "Come il 'Karaoke' di Fiorello, primo format che portava il pubblico ad essere protagonista, anche in questi miei spettacoli è fondamentale il rapporto con i presenti. Nello specifico chiamo sul ...

Bari - piove dentro la sala per le intercettazioni e nell’archivio del palagiustizia. Inagibile anche la tendopoli : È completamente allagata a causa di un temporale che si sta abbattendo da qualche ora sulla città, la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato Inagibile perché a rischio crollo. Nelle tre tende della protezione civile si celebrano da 18 giorni le udienze penali di rinvio. L’area della tendopoli è da questa mattina del tutto impraticabile e l’attività di udienza si svolge ...

Bari - assalto al centro commerciale Santa Caterina : fermati a Triggiano tre brindisini : A Triggiano i Carabinieri hanno fermato tre uomini originari di Brindisi, sono tutti sospettati di essere coinvolti nel furto commesso ieri al centro commerciale Santa Caterina, a Bari. A far cadere ...

Bari - assalto al centro commerciale con fumogeni e pistole/ Ultime notizie video : rapinata gioielleria : Bari, assalto al centro commerciale con fumogeni e pistole: rapinata gioielleria, video. Le Ultime notizie: panico tra i clienti, che si sono dati alla fuga. Caccia ai malviventi(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Alfa Romeo Giulietta : la prossima generazione punterà sul Baricentro alto : Attesa per il 2022, la futura generazione della Giulietta abbraccerà un aspetto in stile crossover Lo scorso 6 giugno, Marchionne ha svelato l’atteso piano industriale della Casa del Biscione che comprende le novità del brand da qui fino al 2022. Chi aspettava una nuova generazione della Giulietta rimarrà deluso, perché l’attuale modello rimarrà in vendite fino al 2022, anno in cui è attesa la futura versione. Nonostante manchi ancora un bel po’ ...

Barilla al centro del nuovo “Forum internazionale su alimentazione e nutrizione” : Agricoltura e produzione di cibo da una parte. Migrazioni dall’altra. Due mondi distanti? No, due realtà che si intrecciano. I due temi sono al centro del lavoro del Parlamento e della Commissione Europea. L’agricoltura, con la PAC in discussione in questi giorni (per un valore di circa 50 miliardi di euro, ossia 40% del totale del budget UE), da un lato. Il fenomeno migratorio, che coinvolge tutto il mondo e a cui guardiamo con attenzione nel ...

Bari - servono 5 milioni entro 10 giorni per ricapitalizzare : Periodo complicato per la società pugliese. Il socio di maggioranza - Kreare Impresa - cerca denaro. Se non lo troverà si procederà alla messa in liquidità. L'articolo Bari, servono 5 milioni entro 10 giorni per ricapitalizzare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.