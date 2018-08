Banco BPM | balzo dell' utile netto nel semestre

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +2 - 7% - Banco BPM a -1 - 6% (3 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Tanti i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Banco BPM definisce la strategia per la gestione dei crediti deteriorati : Anche il terzo gruppo bancario del paese si avvicina alla definizione della propria strategia nelle gestione dei crediti deteriorati [VIDEO]. Banco BPM nella prossima assemblea del 3 agosto, in sede di approvazione dei conti semestrali, valutera' la soluzione ottimale per la sistemazione dei propri Non Performing Loans. Le ipotesi sul tavolo sono la cessione in blocco dello stock complessivo, pari a 9,5 miliardi, assieme alla piattaforma di ...

Banco BPM colloca covered bond da 500 milioni di euro : Banco BPM ha collocato con successo agli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza di 5 anni e 2 mesi, nell'ambito del proprio programma di ...

Intesa Sanpaolo - Unicredit - Mps - Banco Bpm. Che cosa dicono gli analisti sulle nuove regole Bce per gli Npl : Che cosa ha deciso la Bce sul trattamento dei crediti deteriorati delle banche e come le novità è stato saluti dagli istituti di credito italiani come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm o Ubi '...

Banco BPM chiusi filiale e bancomat : ... affinché il servizio Bancomat venga ripristinato il prima possibile per non sfavorire ulteriormente il paese e i cittadini che ogni giorno con tanta fatica sostengono l'economia. Le zone montane non ...

Borsa : Milano rallenta - bene Banco Bpm : ANSA, - Milano, 3 LUG - La Borsa di Milano , +0,21%, rallenta rispetto all'avvio. Piazza Affari rimbalza, in linea con gli altri listini europei che archiviano i timori per la tenuta del Governo ...

Banco BPM - concluso trasferimento a Anima di contratti in delega : Teleborsa, - Banca Aletti , controllata del Banco BPM, ha perfezionato la cessione ad Anima SGR dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi , come previsto nel Memorandum of ...

Banco BPM - concluso trasferimento a Anima di contratti in delega : Banca Aletti , controllata del Banco BPM , ha perfezionato la cessione ad Anima SGR dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi , come previsto nel Memorandum of Understanding firmato ...

Banco BPM - Castagna : buoni risultati sui crediti deteriorati : Teleborsa, - Giornata negativa a Piazza Affari per il Banco BPM , -2,91%, nonostante le notizie positive sui crediti deteriorati . Secondo l'Amministratore Delegato dell'istituto di credito, Giuseppe ...

Banco BPM - Castagna : buoni risultati sui crediti deteriorati : Giornata negativa a Piazza Affari per il Banco BPM , -2,91%, nonostante le notizie positive sui crediti deteriorati . Secondo l'Amministratore Delegato dell'istituto di credito, Giuseppe Castagna , ...

Azioni MPS e ipotesi fusione con Banco BPM - UBI o BPER Banca : stimolo per tradare nel lungo termine? : Il nuovo esecutivo a guida Conte e con Tria ministro dell'Economia ha intenzione di rispettare i patti siglati dal precedente governo e dall'Europa su Monte dei Paschi. Il responsabile del Tesoro ha ...

Banco BPM al rialzo. Castagna : disponibile a vendita piattaforma NPL : Su di giri a Piazza Affari Banco BPM +2,89%, alle prese con la cessione degli NPL , ossia dei crediti deteriorati. Secondo l'Amministratore Delegato dell'istituto, Giuseppe Castagna , "le offerte sono ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Banco BPM : Seduta decisamente positiva per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in rialzo del 2,23%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco ...

Banco BPM completa Progetto Exodus - cessioni per 9 - 5 miliardi : Teleborsa, - Il CdA di Banco BPM ha deliberato di procedere alla cessione di una quota fino al 95% dei titoli mezzanine e dei titoli junior, emessi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di ...