Bambino di un anno e mezzo positivo a cocaina Ultime notizie Milano | rintracciata madre

Parla per la prima volta la madre di bin Laden : "Era un bravo Bambino - poi lo hanno traviato" : In un'intervista al Guardian - la prima della sua vita - Parla la madre di Osama bin Laden e accusa: "Gli hanno fatto il...

Tina Cipollari aspetta un Bambino? L’indiscrezione bomba sciocca tutti. Sono diversi gli indizi che fanno pensare che non sia solo un pettegolezzo. Pazzesco : Ragazzi, questa è la bomba delle bombe. Una notizia succulenta che richiede un po’ di attenzione. A noi si Sono drizzati i capelli, chissà come reagirete voi quando saprete tutto. Il gossip riguarda uno dei personaggi più in vista di Uomini e donne. Sì, esatto, Tina Cipollari. Ma sapete quale indiscrezione gira sul suo conto? Pare che la storica opinionista del programma della De Filippi sia incinta! Sì, incinta a 52 anni. A lanciare lo ...

Migranti - la denuncia della Ong Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un Bambino” : Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, denuncia su Twitter: "La guardia costiera libica ha annunciato che aveva intercettato una barca con 158 persone a bordo e ha fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché quelle persone non volevano andare sulla pattuglia libica", A bordo sono stati ritrovati i cadaveri di una donna e un ...

“Povero Bambino - lo hanno trovato così”. 8 anni - tutta la famiglia nell’incidente : Le loro vite si sono scontrate ad un incrocio buio, mentre tornavano da festeggiamenti con i propri parenti e amici. Compaesani, tutti di Surbo, comune di 15mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. Due i morti, quattro i feriti, di cui una mamma di 40 anni in gravissime condizioni e attualmente in coma. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un’Audi A/6 e una Fiat Panda. Nell’impatto avvenuto alle 2 di notte di ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 12 luglio : Candela disperata - le ricerche del suo Bambino vanno male : Doppio appuntamento con Il SEGRETO che oggi, 11 luglio. Domani, 12 luglio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata con grossi problemi per Candela e la ricerca del suo bambino(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Sanità - ospedale Bambino Gesù : aumentano ricoveri e prestazioni ambulatoriali - cresce la produzione scientifica - oltre 300 trapianti in un anno e 13mila pazienti “rari” : Quasi 2 milioni di prestazioni ambulatoriali e oltre 28mila ricoveri. 321 trapianti di organi e tessuti e più di 13mila pazienti “rari”. cresce l’attività clinica dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e cresce la produzione scientifica, che raggiunge il numero di 663 pubblicazioni per 2.700 punti di Impact Factor (IF), il valore che ne misura il “peso”. L’ospedale Pediatrico della Santa Sede (anticipa i risultati) presenta i risultati ...

Usa - attacca 9 persone al compleanno di un Bambino : tra le vittime 6 bimbi : Usa, attacca 9 persone al compleanno di un bambino: tra le vittime 6 bimbi Alcune famiglie di rifugiati che vivono in un edificio di edilizia popolare di Boise, in Idaho, sono state attaccate da un uomo di trenta anni che ha ferito, pugnalandole, nove persone. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia. Sei dei nove […] L'articolo Usa, attacca 9 persone al compleanno di un bambino: tra le vittime 6 bimbi proviene da NewsGo.

Usa - attacca 9 persone al compleanno di un Bambino : tra le vittime 6 bimbi : Alcune famiglie di rifugiati che vivono in un edificio di edilizia popolare di Boise, in Idaho, sono state attaccate da un uomo di trenta anni che ha ferito, pugnalandole, nove persone. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia. Sei dei nove feriti sono bambini tra i tre e i dodici anni.Continua a leggere