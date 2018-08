Aumenta chi va dal chirurgo estetico per assomigliare al sé dei filtri Snapchat

F1 - Camilleri in trattativa con Liberty Media : “pochi progressi sul budget cap - ma non voglio Aumentare la torta” : Il nuovo amministratore delegato della Ferrari ha parlato dei rapporti con Liberty Media, svelando come siano andati in scena già i primi contatti E’ cominciato il lavoro di Louis Camilleri, il nuovo amministratore delegato della Ferrari che ha preso il posto di Sergio Marchionne. I primi contatti con i vertici di Liberty Media sono già andati in scena, nel corso dei quali sono stati affrontati i problemi relativi alla governance e ...

BONISOLI : "ABOLIAMO DOMENICHE GRATIS AL MUSEO"/ Video - ministro chiarisce : "gratuità resterà e sarà Aumentata" : Musei, ministro BONISOLI: "stop a DOMENICHE GRATIS". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Sole senza macchie - attività ridotta : si avvicina il letargo e Aumentano le radiazioni cosmiche sulla Terra : macchie solari sempre più rarefatte: di fatto il Sole è a un passo dal letargo perché è da oltre un mese senza macchie. Sta raggiungendo l'attività minima del suo ciclo di 11 anni. Questo ciclo è ...

Ministero : Aumenta il caldo - condizioni di rischio per la salute : Roma, 30 lug., askanews, - I bollettini del sistema di previsione e allarme delle ondate di calore, HHWWS,, coordinato dal Ministero della salute, evidenziano condizioni di rischio per la salute nella ...

FLAT TAX 'SOCIALISTA'/ Per far Aumentare il Pil e non aiutare solo i ricchi : Si discute molto di FLAT tax. DINO CRIVELLARI e ROBERTO TIEGHI spiegano come modularla per far sì che abbia un significativo impatto positivo sul Pil.

Salute : con le apnee notturne il rischio di glaucoma Aumenta di 10 volte : I pazienti con apnee ostruttive notturne hanno un rischio 10 volte maggiore di sviluppare il glaucoma, forse a causa delle alterazioni della pressione oculare. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla glaucoma Research Foundation americana, che evidenziano come “la cattiva respirazione durante il sonno possa avere effetti negativi sulla vista e in particolare sulla pressione oculare”. Il mancato afflusso di ossigeno nel sangue, ...

Diabete Aumenta il rischio cancro : ecco quali tumori : Nuovi dati sulla correlazione tra Diabete e tumore. Studi su oltre 20 milioni di individui dimostrano come le donne corrano maggiori rischi degli uomini. Nuovi dati sono stati pubblicati sulla correlazione tra Diabete e cancro. Nello specifico sono stati effettuate delle maxi revisioni su ben 47 ricerche pubblicate in merito, fino a superare quota 20 milioni di individui coinvolti nel processo di ricerca. Un lavoro condotto da Sanne Peters, del ...

Lavoro - Aumentano le richieste di piloti - hostess e tecnici dell'aviazione : La generazione di mezzo, che vede oggi i genitori andare in pensione e le nuove leve avvicinarsi sempre più al mondo social come prospettiva lavorativa, annaspa in un mare di incertezze . La ...

Imprese - 31mila in più nel trimestre ma Aumentano anche le chiusure : 'Nonostante le incertezze legate al rallentamento dell'economia - ha sottolineato il presidente di Unioncamere Carlo Sangalli - gli italiani continuano a scegliere di fare impresa. Ma registriamo che ...

Tumori : il diabete ne Aumenta il rischio - soprattutto per le donne : Il diabete colpisce oltre 415 milioni di persone nel mondo, con 5 milioni di morti all’anno. I Tumori sono la seconda causa di morte nel mondo. Si stima che 1 donna su 4 e 1 uomo su 3 sviluppi un tumore durante la sua vita. Nel 2015 ci sono stati 17,5 milioni casi di Tumori e 8,7 milioni di morti a livello globale e si prevede che queste cifre continuino a salire nei prossimi decenni. Ora, una revisione globale su quasi 20 milioni di persone ha ...

Disturbo da deficit dell’attenzione : il rischio Aumenta negli adolescenti che abusano di chat - social e video online : I nuovi strumenti digitali come applicazioni di messaggistica usate per chattare, social network ma anche video in streaming, musica digitale e in generale strumenti di comunicazione fanno parte delle nostre vite, sono ormai accessibili attraverso lo smartphone e pur essendo spesso molto utili, è inevitabile che catalizzino la nostra attenzione per diverse ore al giorno. Non è un caso se negli ultimi anni si parla sempre più spesso di vere e ...

Tumori : il diabete Aumenta il rischio di cancro - donne più a rischio degli uomini : Secondo una ricerca pubblicata su “Diabetologia“, condotta da Sanne Peters, del George Institute for Global Health presso la University of Oxford, il diabete aumenterebbe il rischio di cancro, soprattutto per le donne la cui probabilità di sviluppare un tumore è il 27% più alta rispetto a donne non diabetiche. per quel che riguarda gli uomini, invece, i diabetici incorrono in un rischio cancro del 19% maggiore rispetto agli uomini ...

Paolo Becchi e gli attacchi di Open Arms e Saviano contro Matteo Salvini : 'Aumentano la tensione sociale' : 'Sono sotto attacco, così si rischia la tensione sociale'. Paolo Becchi è allarmato per il doppio fronte a cui sono sottoposti i due leader del governo: le nomine per Luigi Di Maio e i morti in mare ...

Partorire più figli Aumenta il rischio di Alzheimer. Una ricerca : Mettere al mondo più bambini può essere molto gratificante per una donna. Ma potrebbe non esserlo per la sua salute. Uno studio condotto dalla Seoul National University, pubblicato sulla rivista Neurology, ha ...