quattroruote

: Audi - Aumenta la produzione prima dell'arrivo delle normative WLTP - dinoadduci : Audi - Aumenta la produzione prima dell'arrivo delle normative WLTP - ZanchettaMauro : @NessunLuogo24 @mat_tacconi difficile a dirsi visto che la produzione aumenta, così come salari e nascite, e invest… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) L'si prepara adre temporaneamente laper far fronte ai nuovi limiti imposti dalledi omologazione. Secondo le informazioni raccolte da Automotive News la Casa dei quattro anelli sfrutterà il mese di agosto per assemblare le vetture destinate ai concessionari, omologandole'entrata in vigoree nuove norme. Per il momento non sono noti i volumi previsti, quindi non è chiaro quale sarà il reale impatto di questa decisione sul mercato e sull'effettiva disponibilità di auto nei punti vendita.produce di più, VW si ferma. Questa soluzione, che permetterà alle concessionarie di avere un adeguato stock di veicoli, dovrebbe contenere i rischi di un caloe vendite nella seconda parte del 2018, dopo che il primo semestre si è chiuso con risultati positivi. Le nuove omologazioni e i tempi lunghi di certificazione hanno già ...