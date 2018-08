Atletica | via libera per Daisy Osakue | la discobola azzurra parteciperà agli Europei di

sportfair

: Malagò: 'A forte rischio la partecipazione di Daisy agli Europei di atletica' - eziomauro : Malagò: 'A forte rischio la partecipazione di Daisy agli Europei di atletica' - aurever : Il clima in Italia sta diventando insopportabile. Stanotte #DaisyOsakue, atleta della nazionale italiana di atletic… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#DaisyOsakue parteciperà agli Europei di atletica. Identificati i suoi aggressori, 'atto di goliardia… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) L’atletapotrà parteciparedi Berlino, la visita presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Roma ha dato esito positivo Il peggio è alle spalle,potrà parteciparedi Berlino nonostante l’aggressione subita a Moncalieri nella notte di domenica. LaPresse/Nicolò Campo La lesione all’occhio, provocata dal guscio delle uova lanciatele contro da alcuni teppisti, non è così grave da costringere laa saltare l’evento continentale, che la vedrà protagonista insieme alle proprie avversarie. Il viaè arrivato questa mattina da parte dell’Istituto di Medicina dello Sport di Roma, dopo la visita a cui si è sottoposta la. Anche la questione dell’uso terapeutico di cortisone non rappresenta un ostacolo per la partecipazione, dal momento che l’atleta azzurro può ...