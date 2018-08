Atletica | Europei 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Tortu e Vallortigara sugli

Atletica - Osakue : arrestati gli aggressori - sono tre ragazzi italiani. Europei ancora a rischio : I carabinieri di Torino hanno identificato e fermato gli autori dell'aggressione a Daisy Osakue, l'atleta italiana di origini nigeriane colpita da un uovo lanciato da un'auto in corsa a Moncalieri, ...

Atletica - Europei 2018 : Italia ambiziosa nella marcia. Palmisano e Giorgi certezze - Massimo Stano per la consacrazione : L’Italia si presenta con delle buone carte da medaglia agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La nostra Nazionale si affiderà in pista a Filippo Tortu, a Elena Vallortigara e alle staffette ma anche su strada può cogliere delle soddisfazioni importanti, soprattutto nella marcia dove la 20 km femminile potrebbe essere davvero la nostra gara di riferimento. Nel tacco e punta possiamo ...

Atletica - Europei 2018 : sette italiani già in semifinale! Tortu - Grenot e Re evitano le batterie : premiati dal ranking : Gli Europei 2018 di Atletica leggera scatteranno soltanto il 6 agosto a Berlino ma intanto ci sono sette azzurri che possono già festeggiare visto che incominceranno la propria avventura continentale dalle semifinali, saltando così le fatiche del primo turno. La Federazione Europea, infatti, prevede che i migliori 12 atleti del ranking stagionale (aggiornato al 30 luglio 2018) accedano direttamente al second turno. Questi gli azzurri che non ...

Atletica – Daisy Osakue rischia di saltare gli Europei a causa delle cure di cortisone : la spiegazione di Malagò : La cura al cortisone mette seriamente a rischio la partecipazione di Daisy Osakue agli imminenti Europei di Atletica: le dosi superano il limite permesso dal regolamento Terribile disavventura per Daisy Osakue: l’atleta italiana di origini nigeriane è stata vittima di un’aggressione, qualche giorno fa a Torino. Dei ragazzi le hanno lanciato addosso uova da un’auto, compromettendo la sua partecipazione agli imminenti ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia sogna con Filippo Tortu - corri veloce verso le medaglie. La copertina azzurra per una magia : Filippo Tortu sarà la carta più promettente dell’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: puntiamo proprio sul nostro fenomeno della velocità per risplendere nella rassegna continentale e sognare in grande. Ormai il 20enne è il volto copertina dell’intero movimento, è esploso definitivamente in questa stagione grazie a un crescendo rossiniano di prestazioni che lo ha portato a ...

Atletica – Europei Berlino 2018 : il programma delle gare maschili : 828 gli uomini iscritti alla rassegna continentale nella capitale tedesca (6-12 agosto): ecco i protagonisti e le sfide più attese 100m (batterie: lunedì 6 agosto 16:30; semifinali: martedì 7 agosto 19:30; finale: martedì 7 agosto 21:50) Campione in carica: Churandy Martina (NED); WR 9.58 Usain Bolt (JAM) Berlino 16/8/2009; ER 9.86 Francis Obikwelu (POR) Atene 22/8/2004, 9.86 Jimmy Vicaut (FRA) St-Denis 4/7/2015 e Montreuil 7/6/2016; CR ...

Atletica – Europei 2018 : la mappa della competizione continentale : I luoghi della prossima rassegna continentale (6-12 agosto): lo stadio, l’arena in centro per le qualificazioni del peso e le premiazioni, i percorsi della maratona e della marcia Uno stadio da sogno, denso di ricordi sportivi indimenticabili per il nostro Paese e culla delle imprese di Jesse Owens e Usain Bolt. Un “hub” in centro città per le cerimonie di premiazione, le qualificazioni del peso maschile, le partenze e gli arrivi ...

Atletica – Europei 2018 : sette azzurri già in semifinale : Prima ancora che gli Europei 2018 abbiano inizio, Filippo Tortu ed altri sei atleti azzurri sono già qualificati per le semifinale delle loro specialità sette azzurri, tra sprinter ed ostacolisti, sono già in semifinale agli Europei di Berlino. In base al regolamento dell’European Athletics i primi 12 atleti del ranking stagionale del Vecchio Continente (al 30 luglio 2018 e fino a un massimo di 3 atleti per Paese) scenderanno in ...

Atletica - Europei 2018 : a rischio la partecipazione dell’atleta aggredita a Moncalieri - il controllo all’occhio non fa sorridere Daisy Osakue : Il controllo all’occhio di Daisy Osakue il 3 agosto darà il responso definitivo sulla partecipazione dell’atleta azzurra agli Europei 2018 L’atleta Daisy Osakue, selezionata per la partecipazione ai Campionati Europei di Berlino, e vittima due giorni fa di una aggressione a Moncalieri, ha sostenuto quest’oggi una visita oculistica di controllo per la valutazione dei danni riportati. Questo il responso trasmesso dal settore ...

Atletica - Osakue in bilico per gli Europei : 'Venerdì la decisione definitiva' : Aggredita Daisy Osakue: colpita da un uovo Le ultime sugli Altri sport Atletica Tutte le notizie di Altri Sport Per approfondire

Atletica : Osakue - 'Europei a forte rischio'. Venerdì mattina la decisione : Venerdì 3 agosto l'atleta eseguirà un controllo oculistico presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, al fine di valutare se le condizioni cliniche e la terapia in atto siano compatibili ...

Daisy Osakue - Malagò : «A rischio la partecipazione agli Europei di Atletica» : Il presidente del Coni ha spiegato che l’atleta ferita a Moncalieri dovrà assumere una dose massiccia di cortisone: «Malgrado ci sia la possibilità dell’esenzione la quantità è troppo elevata»

Atletica - Europei 2018 : a rischio la partecipazione di Daisy Osakue. Troppo elevate le dosi di cortisone : Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato l’episodio che qualche giorno fa ha visto, suo malgrado, protagonista Daisy Osakue, aggredita vigliaccamente con lancio di uova. L’atleta italiana ha riportato danni all’occhio sinistro, con interessamento della retina, al punto che la sua partecipazione agli Europei è ora fortemente a rischio. A confermarlo è stato lo stesso Malagò, nella conferenza stampa a margine della ...

GIovanni Malagò : "Daisy Osakue è fortemente a rischio per gli Europei di Atletica di Berlino" : Daisy Osakue è fortemente a rischio per gli Europei di Berlino, in programma dal 6 all'8 agosto. A dichiararlo è il presidente del Coni GIovanni Malagò. "Ho parlato oggi con Alfio Giomi (il presidente della Fidal, ndr) che mi ha detto che la partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica è fortemente a rischio", ha dichiarato Malagò durante i lavori della Giunta."Lei - ha spiegato il n.1 del Coni - ...