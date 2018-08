Atletica | Europei 2018 | Filippo Tortu sfida Vicaut e la corazzata britannica

Atletica – Daisy Osakue ha l’ok per gli Europei 2018 : “ora voglio tornare alla mia vita normale” : Daisy Osakue ha ricevuto oggi l’ok dai medici per partecipare ai prossimi Europei di Atletica di Berlino 2018 Daisy Osakue ce la fa: la campionessa italiana di lancio del disco parteciperà agli imminenti Europei di Atletica di Berlino 2018 dopo l’aggressione di qualche giorno fa che aveva compromesso la sua partecipazione alla rassegna. Daisy sarò in pedana nelle qualificazioni di lunedì 6 agosto a caccia di una grande ...

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue sarà in gara dopo l’aggressione - arriva l’ok dei medici : Daisy Osakue parteciperà agli Europei 2018 di Atletica leggera in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. L’azzurra sarà regolarmente nella capitale tedesca dopo l’aggressione subita domenica scorsa quando le è stato lanciato addosso un uovo. La 22enne oggi ha effettuato ulteriore controlli medici presso l’Istituto di medicina e Scienza dello Sport del Coni a Roma e ha avuto il via libera per disputare la rassegna ...

