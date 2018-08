Atletica | c' è il sì della Medicina dello Sport | la Osakue andrà a Berlino

Atletica – Europei 2018 : la mappa della competizione continentale : I luoghi della prossima rassegna continentale (6-12 agosto): lo stadio, l’arena in centro per le qualificazioni del peso e le premiazioni, i percorsi della maratona e della marcia Uno stadio da sogno, denso di ricordi sportivi indimenticabili per il nostro Paese e culla delle imprese di Jesse Owens e Usain Bolt. Un “hub” in centro città per le cerimonie di premiazione, le qualificazioni del peso maschile, le partenze e gli arrivi ...

Atletica - Natalia Duco positiva all'ormone della crescita. Possibile squalifica di quattro anni per la pesista cilena : Duco, campionessa del Mondo a livello junior nel 2008 e finalista a Londra 2012 , con record personale di 18.80m, e Rio 2016, potrebbe non solo vedersi privata della medaglia d'oro conquistata ai ...

Atletica - Natalia Duco positiva all’ormone della crescita. Possibile squalifica di quattro anni per la pesista cilena : La pesista cilena Natalia Duco è stata provvisoriamente sospesa per la positività all’ormone della crescita GHRP-6. La positività, confermata dalla stessa federazione del Cile, risale ad aprile, ad un test prima dei Giochi Sudamericani tenutisi a Cochabamba, in Bolivia, dal 26 maggio all’8 giugno, in occasione dei quali la Duco ha difeso con successo il titolo stabilendo il primato della rassegna di 18.15 m. Hoy fui notificada por ...

Atletica - 10ª tappa della Diamond League : Tamberi pronto a dar battaglia : Gianmarco Tamberi e Libania Grenot si apprestano a partecipare alla decima tappa della Iaaf Diamond League Gianmarco Tamberi e Libania Grenot sono gli azzurri attesi a Montecarlo nella decima tappa della Iaaf Diamond League, venerdì 20 luglio allo stadio Louis II, cuore del Principato di Monaco. Il campione europeo di salto in alto torna sulla pedana che due anni fa, il 15 luglio del 2016, lo portò nel giro di pochi minuti dalla gioia per ...

Atletica - polemiche ai mondiali Under 20 : dubbi sull'età della medagliata etiope : Si sta mettendo in mostra nel mondiale Under 20 di Atletica leggera di Tampere, ma c'è chi ha dubbi sulla sua età: al centro della questione l'etiope Girmawit Gebrzihair. La ragazza, 16 anni come ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Atletica - Mondiali Under 20 : Armand Duplantis sotto i riflettori. Italia a caccia della medaglia nelle staffette e nel giavellotto femminile : Da martedì 10 a domenica 15 luglio si disputeranno i Mondiali juniores di Atletica a Tampere (Finlandia). Gli atleti a partire dalla classe 1999 in poi entrano in scena all’interno del Tampereen stadion, impianto che ospita un massimo di 32mila persone. Diversi partecipanti sono già noti nel panorama globale, alcuni hanno ben figurato nel confronto con i “senior” quest’anno. La nazionale Italiana si presenta alla ...

Atletica – Europei di Berino 2018 : definiti i termini della partecipazione di Tortu : Filippo Tortu nei 100 e nella staffetta 4×100 agli Europei di Berlino 2018 In una riunione svoltasi questa mattina a Roma, alla quale hanno preso parte il Presidente federale Alfio Giomi, il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Assolute Elio Locatelli, Salvino Tortu (in qualità di allenatore del figlio Filippo), ed il responsabile tecnico delle Fiamme Gialle Andrea Ceccarelli, si sono definiti i termini della partecipazione ...

Atletica : chi sono Grenot - Lukudo - Chigbolu e Folorunso? Le ragazze d’oro della staffetta 4×400 ai Giochi del Mediterraneo : Si sono da poco conclusi i Giochi del Mediterraneo 2018 in quel di Tarragona: in terra spagnola è arrivato per l’ennesima volta il dominio dell’Italia nella manifestazione che vede al via tutte le nazioni del Mare Nostrum. Gli azzurri si sono aggiudicati il medagliere dominando in lungo e in largo in tutte le discipline. Anche nell’Atletica sono stati molti i trionfi della selezione tricolore, ma uno in particolare ha colpito ...

Atletica - la foto della staffetta d'oro è virale : 'Prima le italiane' - : Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot sono le quattro ragazze italiane salite sul gradino più alto del podio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La loro ...

Atletica : addio a Irena Szewinska - regina della velocità polacca con 7 medaglie olimpiche : È stata anche l'unica nella storia della disciplina , uomini compresi, capace di detenere i record del mondo di 100, 200 e 400. Nel corso della carriera, tra il 1965 e il 1976, ne totalizzò dieci. ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Buhl : “Il primo passo della mia rinascita” : torna in pedana Gianmarco Tamberi: venerdì sera l’azzurro del salto in alto sarà in gara a Buhl, in Germania. Tre anni fa quella stessa pedana gli ha dato lo slancio verso la svolta della sua carriera prima che un brutto infortunio spezzasse il suo sogno chiamato Olimpiadi di Rio. Il marchigiano ha raccontato al sito FIDAL: “Quella è stata la gara in cui mi sono reso conto che potevo volare, la mia grande svolta. Avevo fatto ...