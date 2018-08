ASUS ZenFone 5Z si aggiorna e migliora la fotocamera

ASUS rilascia un altro interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL) : ASUS rilascia un piccolo ma interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL): miglioramenti per la fotocamera e nuove gesture per la navigation bar L'articolo ASUS rilascia un altro interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL) proviene da TuttoAndroid.

Grosse novità per gli ASUS ZenFone : dal 31 luglio corposo aggiornamento per ASUS Gallery : Stanno venendo alla luce proprio in queste ore alcune novità che riguardano tutti gli utenti in possesso di un ASUS ZenFone, considerando il fatto che oggi 31 luglio è stata segnalata la disponibilità di un nuovo aggiornamento concentrato su ASUS Gallery. La questione, in modo diverso, investe fondamentalmente diverse generazioni di device, anche se come potremo notare dall'approfondimento di oggi è escluso al momento l'ASUS ZenFone 3 da un ...

ASUS ZenFone Max Pro M1 in arrivo in Europa il 13 agosto a 250 euro : Dovrebbe partire dalla Spagna l'avventura europea di ASUS ZenFone Max Pro M1, smartphone lanciato alla fine di aprile. Ecco feature e possibile prezzo L'articolo ASUS ZenFone Max Pro M1 in arrivo in europa il 13 agosto a 250 euro proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 3 Max si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 : ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 e nuove patch di sicurezza: la versione 15.0200.1807.406 è in fase di distribuzione! L'articolo ASUS ZenFone 3 Max si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 proviene da TuttoAndroid.

Il giorno più atteso per ASUS ZenFone 3 Max : dal 30 luglio disponibile l’aggiornamento Oreo : Giornata importantissima per tutti coloro che in questi due anni hanno deciso di puntare su un Asus ZenFone 3 Max. Dopo alcune notizie frammentarie che si sono susseguite negli ultimi mesi e patch sulla carta secondarie, come quella di cui vi ho parlato la scorsa settimana su queste pagine, a partire da oggi 30 luglio è possibile finalmente buttarsi nell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Per la felicità di chi da tempo provava un ...

Tempo di bilanci per ASUS ZenFone 3 : bocciata la batteria post aggiornamento 68 : Sono trascorse quasi due settimane dalla distribuzione dell'aggiornamento 68 per gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 e, arrivati a questo punto, è possibile esaminare con maggiore attenzione quanto trapelato a proposito della durata della batteria. Dell'impatto iniziale avuto dal pacchetto software sul device avevamo già parlato nei giorni immediatamente successivi alla sua diffusione, ma arrivati a questo punto è opportuno scendere ...

Del tutto in aspettato per ASUS ZenFone 3 Max il doppio aggiornamento 110 e 111 : Si torna a parlare in queste ore dell'Asus ZenFone 3 Max, device a lungo finito un pochino nel dimenticatoio e a quanto pare al centro in queste ore di un ulteriore aggiornamento dopo quello che abbiamo registrato pochissimi giorni fa, con relativo approfondimento su queste pagine. In particolare, oggi 26 luglio si registra la disponibilità del pacchetto software 110 e 111, con cui potremo fare un altro piccolo step evolutivo per il modello in ...

ASUS ZenFone 5 - recensione : Asus ha presentato la nuova serie Zenfone nel corso dell'ultimo Mobile World Congress tenutosi a Barcellona lo scorso febbraio. La famiglia Zenfone 5, che condivide la nomenclatura con dispositivi del 2014, quando l'azienda lanciava uno smartphone dallo stesso nome, ma la cui cifra indicava la diagonale del display e non, come in questo caso, la generazione della famiglia Zenfone. Il dispositivo è stato rinnovato nel design, ora leggermente più ...

Nuova patch per ASUS ZenFone 4 dal 25 luglio : le novità registrate : Ci sono alcuni smartphone che pur non potendo contare su grosse campagne pubblicitarie stanno ottenendo un discreto successo in Italia, come nel caso dell'Asus ZenFone 4, che negli ultimi mesi ha potuto contare anche su un prezzo più basso rispetto a quanto avvenuto in precedenza sul web. Merito dell'arrivo sul mercato del predecessore, ma anche di una domanda che stava iniziando a rallentare, al punto che le richieste sono tornate ad essere ...

Problemi con ASUS ZenFone 2 - non solo sostituzione con il successore : le ultime segnalazioni : Sono mesi ormai che ci imbattiamo in segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato Problemi di varia natura con il proprio Asus ZenFone 2 e che, in alcuni casi, dopo essersi rivolti all'assistenza, hanno avuto il piacere di ricevere in sostituzione un Asus ZenFone 3. Un’ottima iniziativa da parte del produttore, che in questo modo è riuscito a fidelizzare moltissimi utenti dopo l’esperienza tutto sommato positiva con il device più ...

Resuscita anche l’ASUS ZenFone 3 Max con l’aggiornamento 355 del 19 luglio : Finalmente un segnale di vita per i tanti utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 3 Max, considerando il fatto che a partire da oggi 19 luglio è finalmente in distribuzione un nuovo aggiornamento per un device più popolare di quanto si possa immaginare. Nel dettaglio, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione della patch 355, con cui tuttavia non dovremmo andare incontro ad una grossa rivoluzione ...

Nuova valutazione dell’usato per ASUS ZenFone 2 : situazione aggiornata al 16 luglio 2018 : Sono trascorsi più di tre anni dall'esordio sul mercato dell'Asus ZenFone 2, smartphone Android in grado di andare oltre ogni aspettativa dal punto di vista delle vendite. Considerando una domanda a lungo elevata, il prezzo medio per l'acquisto del device è sceso molto lentamente, così come il costo da affrontare in caso di acquisto dell'usato. La situazione è cambiata in modo significativo soprattutto negli ultimi mesi, considerando alcune ...

Al completo l’aggiornamento ASUS ZenFone 3 68 : cosa cambia sulla versione ZE552KL : Buone notizie per l'aggiornamento Asus ZenFone 3 nel suo modello ZE552KL oggi 16 luglio. La variante, tagliata fuori dalla settimana scorsa dall'adeguamento software 68, è protagonista di un rilascio tutto nuovo, lo stesso che avevamo già commentato per l'esemplare ZE520KL, cosa cambia nello specifico per il device non più recentissimo ma sempre con a disposizione un supporto software continuo? Qualche chiarimento sui tempi esatti del ...

Si muove qualcosa anche per l’ASUS ZenFone 5 : ecco l’aggiornamento 19 - la batteria ringrazia : Spuntano alcune novità interessanti oggi 13 luglio anche per chi ha deciso di acquistare un Asus ZenFone 5. Dopo aver trattato su queste pagine le migliorie software assicurate a chi ha deciso di puntare sullo ZenFone 5Z, come avrete notato dal nostro approfondimento, oggi tocca tornare sul "modello base di questa famiglia, alla luce di alcune segnalazioni che ci parlano della distribuzione della patch 19 per il device. Ed effettivamente un ...