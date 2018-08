Astronomia | occhi al cielo al Parco astronomico di Rocca di Papa per ammirare le stelle

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) Domenica 12 agosto tutti con il naso all’insù al“Livio Gratton” didiper non perdere lo spettacolo dellecadenti. In programma lo speciale evento intitolato “La notte delle– Armonie trae terra”, dedicato alla scoperta e all’osservazione del famoso e atteso sciame meteorico delle Perseidi. L’evento, organizzato dall’Associazione Tuscolana di(ATA) in coincidenza con il picco delle meteore, è inserito nell’ambito dell’iniziativa “Vento d’estate ai Castelli Romani” promossa dal Consorzio SBCR (Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani). Tante le attività offerte al pubblico. In primis, l’osservazione guidata ao nudo delle suggestive scie delle Perseidi, per le quali secondo l’Unione Astrofili Italiani (UAI) si raggiungeranno nella notte valori massimi di frequenza dell’ordine di 100-120 meteore all’ora. L’osservazione ...