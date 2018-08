Asta Fantacalcio | non solo Higuain | i giocatori del Milan da prendere

Fantacalcio - consigli per l'Asta : da Fazio a Bonucci - i centrali con il vizio del gol : Chi l'ha detto che al Fantacalcio [VIDEO]non sono importanti anche i difensori? Magari saranno meno prolifici degli attaccanti, ma anche in quel ruolo chi vuole vincere a questo fantasy game non può farsi trovare impreparato. Il giorno dell'asta per molti è davvero vicino. Sabato 18 agosto infatti iniziera' il campionato di Serie A 2018-19 e in tanti sono a caccia dei consigli giusti per rinforzare la propria fantasquadra. Quando si parla di ...

Fantacalcio 2018-2019 : consigli e guida all'Asta : Negli ultimi anni il Fantacalcio sta vivendo una seconda giovinezza grazie al web. Ecco alcune dritte per costruire la squadra perfetta e sbaragliare la concorrenza: dai top player alle scommesse ...

Fantacalcio 2018-2019 : quote Asta e consigli per la squadra ideale. Possibili bonus e scommesse : CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI DEI GIOCATORI PER LE ASTE DEL Fantacalcio Avete già approntato la vostra rosa per la stagione del Fantacalcio che sta per iniziare? OA Sport vi propone alcuni consigli per scegliere al meglio i vostri uomini, indicandovi i calciatori dal sicuro rendimento in chiave bonus, le Possibili rivelazioni ed alcuni nomi in rapporto qualità/prezzo che possono fare al caso vostro. ATALANTA L’inizio ufficiale non è stato ...

Fantacalcio 2018/19 : difensori goleador e terzini per assist - consigli per l’Asta : Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A [VIDEO] e, come ogni anno, ci si prepara al Fantacalcio. Molti sono i dubbi dei fantallenatori. Chi comprare? Quale giocatore mi garantira' bonus? Per quanto riguarda il reparto di difesa, ci sono alcune pedine top, che potrebbero regalare grosse soddisfazioni. Non solo terzini capaci di offrire assist, ma anche difensori centrali in grado di andare a segno come fossero attaccanti di medio-basso ...

Fantacalcio 2018/19 : difensori goleador e terzini per assist - consigli per l’Asta : Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A e, come ogni anno, ci si prepara al Fantacalcio. Molti sono i dubbi dei fantallenatori. Chi comprare? Quale giocatore mi garantirà bonus? Per quanto riguarda il reparto di difesa, ci sono alcune pedine top, che potrebbero regalare grosse soddisfazioni. Non solo terzini capaci di offrire assist, ma anche difensori centrali in grado di andare a segno come fossero attaccanti di medio-basso livello. ...

Fantacalcio 2018-2019 : tutte le quotazioni e i prezzi dei giocatori. I consigli per l’Asta e per allestire la squadra vincente : Sale la febbre per il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in parallelo alla prossima Serie A. Siamo nel pieno dell’estate, questo è il tempo di aste tra amici e fantagiocatori che devono allestire le proprie formazioni: la corsa verso i migliori giocatori è entrata nel vivo, tutti vogliono accaparrarsi i fenomeni in circolazione nel nostro campionato, magari anche spendendo pochi magic milioni (250 a disposizione). Bisogna ...

Centrocampisti Fantacalcio serie A : da Stulac a Pasalic - i consigli per l'Asta : Sta per cominciare il mese di agosto, il mese in cui iniziera' il nuovo campionato di serie A. Per gli appassionati di Fantacalcio [VIDEO] è arrivato il momento di appuntare i possibili acquisti in vista dell'asta. Tra i giocatori che più fanno la differenza con i loro bonus, tra assist e gol, ci sono indubbiamente i Centrocampisti. Non si possono però puntare soltanto i top player, per completare la rosa bisogna andare a cercare anche mediani ...

Fantacalcio - 5 promesse per l'Asta : ... 'Saranno Famosi': 5 promesse da prendere all'asta Darwin Machis " Udinese Getty Images Un nome che mischia scienza a forza. Una stellina che vuole diventare una cometa. Le qualità ci sono tutte, i ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’Asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Fantacalcio Serie A : non solo Ronaldo - gli altri attaccanti da provare a prendere all'Asta : Sta per arrivare per molti il momento di preparare l'asta del Fantacalcio in vista del prossimo campionato di Serie A 2018-2019. Sono sempre gli attaccanti i giocatori che fanno la differenza con i loro gol e con i loro bonus, ma non si potranno però prendere tutti i bomber del nostro torneo. Il sogno di tutti sarebbe quello di avere in squadre Ronaldo, Icardi, Dzeko, Immobile e via discorrendo. Un sogno impossibile da realizzare, vista ...

Consigli Asta Fantacalcio : da Chiesa a Dybala - 12 trequartisti da scegliere : Non solo soltanto gli attaccanti a fare la differenza al Fantacalcio [VIDEO]. Durante l'asta del fantasy game per la Serie A 2018-19 saranno molto gettonati i trequartisti, sia quelli che sono prettamente il trait d'union tra la mediana e l'attacco e sia quelli che hanno un ruolo invece nettamente più offensivo, magari come esterni. Tanti nomi sicuramente stuzzicano la fantasia di chi si appresta ad appuntare gli obiettivi in vista dell'asta ...

Asta Fantacalcio : da Luis Alberto a Pjanic - chi ha fatto più assist nell'ultima serie A : Inizia a crescere l'attesa in vista dell'Asta del Fantacalcio di serie A 2018/2019 [VIDEO]. Sta infatti per arrivare il momento di iniziare a selezionare i possibili obiettivi per costruire una fantasquadra da sogno. Tra i consigli più importanti per chi vuole giocare a questo fantasy game c'è quello di trovare dei giocatori che possano regalare più bonus possibili. Gli assist sono molto importanti al Fantacalcio, regalano punti preziosi e a ...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’Asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Fantacalcio Serie A - metà agosto o inizio settembre il momento ideale per l'Asta : La passione per il calcio e per il Fantacalcio [VIDEO] non va mai in vacanza. E così chi si avvicina alle ferie, oppure chi sta gia' sotto l'ombrellone, sta gia' sicuramente pensando all'asta. Quando organizzarla? Non è facile fare delle ipotesi, ma considerando la data di chiusura del calciomercato e quella dell'inizio del prossimo campionato di Serie A, sembrano esserci soltanto due piste percorribili. Cerchiamo allora di fare chiarezza e di ...