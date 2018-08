Arriva visita fiscale Inps per la moglie | la donna è già morta dopo 8 anni di malattia

Emma in visita al Bambin Gesù di Roma : Arriva no i ringraziamenti di Elena Santarelli : Emma in visita al Bambin Gesù di Roma dopo una richiesta personale di Elena Santarelli . La showgirl sta combattendo contro la malattia di suo figlio Giacomo, spesso ricoverato nel reparto in cui l'artista salentina ha visita to i giovanissimi degenti nella giornata del 21 giugno. L'artista non è rimasta sorda alla richiesta e si è immediatamente resa disponibile. I ringraziamenti sono arrivati immediatamente da parte della Santarelli , che ...

Selena Gomez visita Montecassino : Arriva in elicottero con David Henrie : Selena Gomez in Italia: visita all’Abbazia di Montecassino. Arrivo in elicottero Selena Gomez è in Italia! La pop star si è recata presso l’Abbazia di Montecassino. arrivata in elicottero, Selena Gomez non è certo passata inosservata. Tutt’altro. Era presente molta gente e i più giovani, in particolar modo, hanno subito riconosciuto la star mondiale Selena […] L'articolo Selena Gomez visita Montecassino: arriva in ...